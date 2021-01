Elección de Gobernador: ¿Los comicios se harán en invierno?

Las elecciones a gobernador en la provincia, podrían desarrollarse en pocos meses. Si bien hay un mosaico interno del radicalismo que quiere que se hagan en septiembre, un mes antes que las nacionales, las huestes ligadas al gobernador Gustavo Valdés, la prefieren en junio o julio. Una consultora ubicó al mandatario correntino como el segundo de mejor imagen del país, con un 66,4%. Porcentaje que envalentonó al ituzaingueño para empezar hablar del calendario electoral. Estos números no son trasladados a la intención de votos a Valdés que, en estos momentos, estaría alrededor del 39%, según otra medición que carpetea el Ministerio del Interior. Los números a los que tuvo acceso Noticias Taragüi, también detallan que el justicialismo correntino y sus postulantes, por ahora no atraviesan la línea del 27%. La suerte del PJ, está totalmente ligada a la gestión del presidente Alberto Fernández, que empezó a crecer en aceptación por su lucha contra la pandemia. No obstante, la figura del jefe de Estado decae al medirlo con los índices inflacionarios y la crisis económica.