El Puente de la inseguridad: “grité y no me dieron artículo”

“Grité y no me dieron artículo“: una mujer fue asaltada con un cuchillo y denuncia que la policía no intervino. A la víctima le terminaron robando una cartera tras ser amenazada con un arma blanca. El robo ocurrió cerca del Puente Manuel Belgrano. “La inseguridad ocurrió frente a la seguridad“, manifestó la mujer. “Grité y no me dieron artículo”: una mujer fue asaltada con un cuchillo y denuncia que la policía no intervino. Fue asaltada cerca de las 11:30 del martes por un delincuente tras salir de hacer compras de un supermercado. Ocurrió por avenida 3 de Abril entre Misiones y Chaco cerca de una estación de servicio que se encuentra a escasos metros del puente interprovincial Chaco Corrientes.

La víctima de este hecho de inseguridad se llama Marisol y comentó desde radio Dos que todo ocurrió cuando ella cruzó la calle y fue abordada por un ladrón que le estiró su cartera. La mujer intentó resistirse, pero ante esto le apuntaron con un cuchillo a la altura de unas de las costillas, por lo tanto tuvo que entregarle el bolso. Agregó que, a pocos metros del asalto, una joven con una moto roja esperaba al maleante.

La víctima aseguró que el ilícito sucedió cerca de un retén policial y, en ese lugar, se encontraban tres efectivos. “Grité demasiado y no me dieron artículo”, denunció Marisol, quien graficó que “la inseguridad ocurrió frente a la seguridad”.

En la cartera sustraída contenía documentaciones personales, dinero en efectivo y otros objetos. “Lo que más quiero recuperar es mi documento y los carnés de la obra social”, y para volver a Monte Caseros, de donde es oriunda, tiene que presentar un PCR y para retirar ese estudio debe tener su número de trámite.

Marisol se encuentra en la capital correntina por atención médica y está parando en la casa de su hermana en el barrio Ferré, a dos cuadras de donde fue interceptada por los ladrones. En cuanto a la denuncia, quedó radicada en la Comisaría Primera de Corrientes.