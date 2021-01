El pediatra correntino Flavio Serra contrajo coronavirus

La información fue confirmada por el propio profesional a través de una publicación en sus redes sociales. El reconocido pediatra de Corrientes, Flavio Serra, confirmó que contrajo coronavirus. “Presenté leves síntomas anoche y he decidido hacer el testeo esta mañana y me confirman positivo para Covid-19”, comentó el profesional a través de una historia de Instagram. En el posteo sostuvo que deberá permanecer aislado 10 días. E indicó que no atenderá en su consultorio, aunque lo hará mientras pueda de manera virtual.