El partido de Campazzo en la caída de Denver ante San Antonio (Videos)

Tres asistencias, dos robos y el misterio sobre qué le dijo Popovich. Los Nuggets cayeron luego de cinco triunfos al hilo por 109 a 119 ante los Spurs. El base cordobés disputó diez minutos. Pese a no contar con un plantel plagado de figuras como en otros tiempos, los San Antonio Spurs siguen siendo un equipo muy complicado para sus rivales, algo que quedó en evidencia anoche en el triunfo 119 a 109 de los texanos ante los Denver Nuggets en el AT&T Center. La clave para el conjunto local fue una vieja receta: su intensidad en la defensa. Los liderados por el experimentado entrenador Gregg Popovich solamente le permitieron 36 puntos en la pintura y tuvieron a dos de sus jóvenes en gran nivel: Dejounte Murray (26 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias) y Keldon Johnson (19, 9 y 3). Otro punto alto en los Spurs fue DeMar DeRozan, quien cerró una planilla con 30 puntos (11 de 14 en tiros de campo) y diez asistencias.

En lo que respecta al conjunto visitante, que llegaba entonado a este duelo tras hilvanar cinco victorias de manera consecutiva, se destacaron sus dos principales figuras, como lo son el gigante serbio Nikola Jokic, con un doble-doble (35 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias) y el base canadiense Jamal Murray (20 unidades, 6 rebotes, 7 pases, 2 robos y 1 tapa).

Facundo Campazzo sigue con su adaptación al mundo NBA y disputó 10 minutos en el encuentro, con un destacado primer ingreso. Sus mejores acciones se vieron en el segundo cuarto, donde aportó dos robos y brindó tres asistencias (una fue a Nikola Jokic tras un pick and roll). Las redes sociales de Denver también destacaron su robo y posterior pase a Monte Morris. “Toma lo que quiere”, esbozó la cuenta de Twitter. En las redes sociales también se generó un debate a raíz de lo acontecido al inicio del segundo cuarto, cuando Gregg Popovich se arrimó a un costado de la cancha y le dijo algo al base de la selección argentina, quien se estaba disponiendo a sacar un lateral y solamente amagó a esbozar una sonrisa. Un sinfín de teorías crearon los seguidores del ex Real Madrid sobre el efímero cruce que tuvo con el coach de 72 años que tuvo bajo su mando a Manu Ginóbili.

Con este resultado, los San Antonio Spurs acarrean tres alegrías en fila y aparecen en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con un registro de 11-8, el mismo que los Denver Nuggets. El liderato les pertenece por el momento a los Utah Jazz (15-4), quienes son seguidos muy de cerca por Los Ángeles Clippers (15-5) y Los Ángeles Lakers (14-6).

El próximo partido de los texanos será esta noche, ante los Memphis Grizzlies (sextos en el Oeste, con una marca de 7-6); mientras que los de Colorado mañana tendrán un duro encuentro ante los Jazz.