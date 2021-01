El arquero de Santos atajó contra Boca ¿contagiado de Covid?

Escándalo: John Victor Maciel Furtado, guardameta del conjunto brasileño en La Bombonera, dio positivo al testeo de coronavirus y todavía no pudo regresar a su país. A pocos días de lo que fue el encuentro de ida por las semifinales de Copa Libertadores en La Bombonera, con empate 0-0 entre Boca Juniors y Santos, un escándalo se desató en torno al conjunto brasileño. Su arquero titular del miércoles, John Victor Maciel Furtado, dio positivo a los controles de COVID-19 y despertó las sospechas sobre si jugó el partido contagiado.

Las suspicacias comenzaron a levantarse a partir de una imagen contundente: en el entretiempo el equipo dirigido por Cuca no ingresó al vestuario y se quedó dentro del campo de juego mientras recibían las indicaciones del director técnico. Tanto el guardameta como el defensor Wagner Leonardo (suplente) todavía no pudieron volver a Brasil y quedaron varados en Buenos Aires a la espera de un traslado especial.

Según algunas versiones, ambos jugadores habrían sido hisopados el domingo con resultados negativos, por lo que no tuvieron problemas para viajar a la Argentina. Desde la entidad Peixe no surgió ningún comunicado al respecto y tampoco de la Conmebol.

