Educación: Corrientes vuelve a clases el 1 de marzo

“Desde el 1 de marzo, Corrientes vuelve a clases bajo la presencialidad segura”, dijo la ministra de Educación, Susana Benítez. Adelantó que desde el 1 de marzo Corrientes volverá a las clases. Explicó que se trata de una “presencialidad segura”, con una vuelta escalonada y graduada en los distintos establecimientos escolares. Deberá cumplirse con el distanciamiento social, uso de tapabocas y la higiene de manos.

Benítez se refirió desde Sudamericana a la vuelta a la “presencialidad segura” a partir del 1 de marzo en Corrientes.

“Corrientes vuelve a las clases presenciales bajo la modalidad presencialidad segura. Lo que no debemos imaginar, es el regreso que teníamos en la antigua normalidad”, arrancó la titular de Educación. “El regreso lo vamos diagramando con el debido distanciamiento social, uso de tapabocas y alcohol en gel”. Destacó que las clases se iniciarán de forma “escalonada y graduada” y explicó que “no tenemos que imaginar que en marzo estaremos todos. Sabemos que tenemos grados muy numerosos y no vamos a poder estar todos juntos. Vamos a tener que trabajar con cada escuela, para ver cuál es el mejor modo para regresar”.

“Todos vamos a volver, pero no todos van a volver el primer día. Vamos a trabajar de forma alternada y dual”, expresó Benítez aclarando que las clases serán presenciales y virtuales.

TERCIARIOS Y UNIVERSITARIOS

La funcionaria adelantó que las clases presenciales también iniciarán en el nivel terciario (precisamente en los ISFD). “Los ISFD comparten establecimientos, pero siempre en contra turno. En primera medida estamos viendo que arranquen los que se encuentran en primer año y segundo año”, dijo. En cuanto a los universitarios, aún resta definir cómo será la modalidad.

PUNTOS RELEVANTES

“Pretendemos respetar los horarios escolares”

“Las clases iniciarán de forma “escalonada y gradual”

“Los grupos serán reducidos. No volverá el aula completa”

“Estamos evaluando extender los recreos para que los chicos puedan estar en espacios abiertos”

“Los recreos serán diagramados. Todos tendrán su momento, pero no se hará todo junto”

“En caso de los docentes que se encuentren en situación de riesgo, deberán tomarse licencia. La idea es que todos estemos seguros en el espacio de las aulas”.