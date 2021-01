Duplican las consultas y advierten sobre secuelas del Covid

Las autoridades sanitarias informaron el incremento de internaciones prolongadas y muertes por neumonías bacterianas. Luego de atravesar la enfermedad, el organismo puede quedar deteriorado lo que lo hace susceptible a contraer infecciones. Se notificaron ayer 243 nuevos contagios, una cifra considerable teniendo en cuenta que los centros de testeos funcionaron solo medio día el sábado. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre la duplicación de consultas en la guardia del hospital de campaña y también los fallecimientos por neumonía bacteriana.

Los pacientes se recuperan del covid, pero el deterioro del organismo los hace susceptibles a contraer otro tipo de infecciones. La información fue proporcionada por Fabián Plano, integrante del Comité de Crisis del gobierno provincial, por LT7. Advirtió que “el covid daña de diferentes maneras a los órganos, especialmente a los pulmones”.

“Los denominamos casos de neumonía poscovid. Son personas que han negativizado los test, que han superado la infección viral, pero los órganos quedan tan dañados que generan un terreno fértil para complicaciones bacterianas y desarrollan neumonía”, explicó el profesional. Precisó que “esto ya había pasado hace 10 años con la enfermedad H1N1. En ese tiempo había muchos casos de neumonía por neumococo luego de superar esa infección respiratoria”, recordó. “Estas personas fallecen en otras instituciones porque ya salen del hospital de campaña al no tener más el virus y no ser más agentes de contagio”, relató advirtiendo sobre el incremento de consultas en el hospital de campaña. “El sábado recibimos 300 consultas en la guardia del hospital, cuando el promedio de atención diaria no superaba los 140, 150 pacientes por día”.

Plano precisó que las autoridades sanitarias están a la espera de un potencial aumento de casos, luego de las flexibilizaciones de circulación e incremento de reuniones sociales por las fiestas de fin de año. El sábado los centros de testeos funcionaron solo medio día y de igual forma se contabilizaron 243 casos, una cifra propia de días entre semana cuando los centros funcionan doble turno. “En un análisis global estamos transitando una situación esperable, con cierta lógica, que ha ocurrido en distintos países y todo el territorio argentino”, reconoció, y analizó con preocupación el incumplimiento de medidas preventivas, como la disminución en la circulación y el distanciamiento social. “Se han sufrido segundas y terceras olas relacionadas con el comportamiento de adolescentes y jóvenes que generan brotes de contagios”.

“Tenemos una tarea difícil por delante. Es entendible el cansancio de la gente, pero siguen muriendo miles de personas”, manifestó. Ayer, el hospital de campaña reportó la muerte de un hombre de 81 años, oriundo de Mercedes, y una mujer de 67, de Capital.

A la fecha se registra un total de 282 muertes por coronavirus.