Destrozó el auto a martillazos de su ex pareja (Video)

Una mujer le destrozó el auto a martillazos a su ex pareja y amenazó con prender fuego “a él y a la casa“. Los vecinos de Santa Elena, en Entre Ríos, grabaron un video de cuando la mujer atacó con un martillo el vehículo de su antigua pareja, que ya la denunció. La mujer destrozó a martillazos el auto de su ex pareja en el municipio de Santa Elena, acusándolo de abusar de su hija. La secuencia quedó registrada en un video que grabó alguien desde una casa y no tardó en volverse viral. En la grabación se llega a escuchar lo que dice la mujer mientras ataca el Fiat Siena que estaba estacionado sobre la calle Belgrano en ese municipio: “Malnacido. Este degenerado abusó de mi hija. Llámenlo, que dé la cara. La próxima vez le voy a prender fuego, a él y a la casa“, expresó mientras golpeaba con un martillo el vehículo.

El hombre en cuestión tiene 40 años y hasta 2020 fue pareja de la mujer de 38 años. Fuentes policiales de la Comisaría N°15 de Santa Elena informaron que la ex pareja mantiene denuncias cruzadas tras su separación. Así como la mujer denunció por violencia de género al hombre a fines de diciembre de 2020, él hizo otro tanto contra ella al menos en dos oportunidades: en una de las acusaciones afirmó que “hace unos días le pegó con un martillo”. El jefe de la Comisaría 15ª de Santa Elena, Diego Godoy, confirmó que en la denuncia que la mujer radicó en diciembre no hay datos sobre el supuesto abuso a su hija, “salvo que el hecho haya existido y no se haya denunciado”. La denuncia más reciente es de parte del hombre, que acusó a su ex novia por el destrozo -ahora viral- de su auto.