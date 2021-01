Curuzú convulsionada: insisten que solo vacunan a los amigos

Después de la publicación del lunes 25 de Diario 1588.com, donde denunciaron que en el municipio de Curuzú Cuatiá, comandado por el radical José Miguel Ángel Irigoyen, habrían vacunado a funcionarios y amigos de la gestión, por encima de la prioridad en los agentes de Salud que combaten el coronavirus en esa ciudad.

Como se sabe, desde varios centros de salud privada emitieron un comunicado dando a entender que las dosis no llegaron a todo el personal de salud dedicado a la lucha contra el Covid debido a que algunas dosis se destinan a personal no esencial. La denuncia sacude a ese municipio del centro sur de la provincia, donde trabajadores de salud de los centros de salud privados que atienden pacientes con coronavirus desde el inicio de la pandemia, aseguran que las dosis de la Sputnik V que les deberían corresponder como personal esencial fueron a parar a los brazos de amigos del poder.

La denuncia se realizó a partir de una misiva compartida a través de redes sociales, donde se puede leer: “Rara y dudosa virtud la de transformar algo tan indispensable para la Humanidad, en una mercancía de prebenda y electoralismo”.

Sugieren que “el gobierno de Corrientes debe fijar un protocolo de vacunación donde se privilegie al personal de Salud, docentes (antes del inicio de clases) y policías; y por una vez dejar de beneficiar a los amigotes del poder y demás acomodados”.

No ha habido respuesta oficial del Municipio de Curuzú Cuatiá con respecto a la denuncia o solución para los médicos y enfermeras que reclaman colocarse la vacuna.