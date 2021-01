Covid 19: aislaron al intendente Olivieri de Monte Caseros

Lo hicieron por ser contacto estrecho de un nuevo positivo en la localidad. La información la dio el mismo jefe comunal, a partir de un video publicado en las redes del municipio, que grabó desde su propia casa. El intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri, se encuentra aislado luego que se confirmara que un familiar suyo tiene coronavirus, informó esta mañana desde LT7 Corrientes la periodista Silvia Colman de FM Fenix de Monte Caseros. Ayer a las 18:45, el Comité de Crisis del Municipio realizó una conferencia de prensa en la que se informó de un nuevo caso en la ciudad. Dos horas más tarde, a través de las redes oficiales de la Comuna, se publicó un video en el que el intendente comunicaba de un nuevo caso, alguien cercano a su persona, e informó que había decidido aislarse. Si bien el jefe comunal ya se hizo un hisopado y el mismo dio negativo, es parte del protocolo esperar varios días, ya que en los primeros se pueden dar falsos negativos. “Por el momento, aquí no se habla de restricciones, pero sí no dejar de tener en cuenta las recomendaciones de siempre. Porque lo que se observa aquí es que parece que la gente piensa que ya no pasa más nada y se relajan con las medidas de prevención”, agregó la periodista.