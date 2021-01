Coronavirus: Valdés mañana vía Zoom con los intendentes correntinos

En consonancia con su reunión con el presidente por el Coronavirus, Valdés se contactará mañana vía Zoom con los intendentes para evaluar medidas. La información fue confirmada por el intendente de Mercedes, Diego Caram, reiterando la suspensión de las celebraciones del Gauchito Gil, destacando que “no vengan porque no van a llegar esto está organizado para que así sea, el objetivo es preservar la salud pública”.

Respecto del encuentro con Valdés, Diego Caram explicó que “nos reuniremos con el gobernador vi Zoom, será una réplica de la que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, y seguramente hablaremos de tomar medidas en esta coyuntura del avance del Coronavirus”.

GAUCHO GIL

Sobre las celebraciones del 8 de enero, destacó que “el operativo marcha bien, en el santuario solo hay policías y gendarmes, no puede estar nadie más. Así lo habíamos acordado hace un mes considerando el gran número de personas que se concentra y lo contagioso del Covid-19”. Agregó que “tomamos entre todos, esta determinación para preservar la salud pública así que por favor no vengan porque no van a llegar esto está organizado para que así sea”.