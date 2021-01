Coronavirus: se desocupan camas de personas que han fallecido

El ex legislador nacional y musico correntino, oriundo de Goya, Oscar Macías, publicó un mensaje a través de sus redes sociales tras ser internado por contraer Coronavirus. «Acá se desocupan camas de personas que han fallecido», cuenta Macías desde una cama internado en el hospital de campaña del Hogar Escuela de la capital correntina.

A continuación, reflexiona con la intención que los que lo leen tomen conciencia de la situación a la que pueden estar expuestos ante el coronavirus: “Quiero servir de ejemplo, acá sigo en una cama mirando el techo rodeado de personas que están igual que yo, no se lo deseo a nadie, barbijo, aseo, distancia, nada de reuniones por favor”.

“Acá se desocupan camas de personas que han fallecido. Horrible. Por favor cuidarse, gracias Goya por tantos mensajes de apoyo, me ayudan a seguir luchando”, cierra el referente goyano.