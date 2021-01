Coronavirus: casi 200 casos diarios para empezar a pagar las fiestas (Video)

No estuvieron tan desacertados aquellos que aseguraron que, desde el comienzo mismo de la Pandemia y la consiguiente cuarentena, en todo el territorio nacional hubo “indisciplina social”. No respetando las normativas, sugerencias, consejos gubernamentales y sus fuerzas y poder de policía, etc. Las pruebas estuvieron a la orden del día, desde el mismo mes de marzo, cuando se desató el confinamiento. Algo que iba a marcar, también, la transgresión constante de los ciudadanos que lo que menos hicieron fue cuidarse y el famoso “cuidarnos”. A punto tal de pensar, muchos meses antes, cómo se iba a pasar lo más “normal” posible las ansiadas y festejadas celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Verdadera tentación para potenciar los contagios y muertes por Coronavirus.

De nada valen hoy los lamentos por casi 300 correntinos muertos a lo largo de la pandemia, porque primero estuvieron las “celebraciones” familiares. Pasó Navidad, estamos en Año Nuevo. Y los números o mejor dicho las preocupaciones y los hisopados, se multiplican. Lamentablemente, cada jornada es comprobable ver a centenares de correntinos -en nuestra capital- llenando de urgencias los centros de hisopados, para quitarse “las dudas” de no ser portadores y potenciales “mortales” del Covid-19.

Siempre se dice que “una imagen” vale más que mil palabras. Aquí una muestra con un video en la zona del ex hospital CONI por avenida Gobernador Ruíz.

PARTE OFICIAL

Coronavirus en Corrientes: se registraron 305 casos nuevos, 198 en Capital

El informe epidemiológico dado a conocer por el Gobierno de Corrientes consigna que se registraron en las últimas 24 horas 305 contagios nuevos de Coronavirus de los cuales, 198 son personas que residen en Capital, 16 en Bella Vista, 4 en Curuzú Cuatiá, 3 en Empedrado, 1 en Esquina, 6 en Goya, 3 en Itatí, 2 en Ituzaingó, 22 en Mercedes, 3 en Mocoretá, 3 en Monte Caseros, 6 en Paso de la Patria, 16 en Paso de los Libres, 6 en Ramada Paso, 3 en Riachuelo, 2 en San Cosme, 2 en San Luis del Palmar, 1 en Santo Tomé y 8 en Pueblo Libertador.

Se acumulan a la fecha 16.203 contagios.

Se han recuperado y fueron dadas de alta 14.915 personas.

Se encuentran activos 994 positivos, de los cuales 105 se encuentran internados en el hospital de Campaña, en condición clínica estable. De los activos positivos 520 corresponden a Capital, 89 Paso de los Libres, 4 Santa Ana, 70 de Bella Vista, 7 Itatí, 96 Mercedes, 6 Santo Tomé, 15 Mocoretá, 22 Ituzaingó, 16 San Cosme, 5 San Luis del Palmar, 7 Ramada Paso, 14 Riachuelo, 4 Saladas, 2 El Sombrero, 18 Goya, 18 de San Roque, 7 Empedrado, 7 Esquina, 7 Curuzú Cuatiá, 8 Paso de la Patria, 5 Virasoro, 6 Monte Caseros,38 Pueblo Libertador, 2 Pando y 1 Caá Catí.

FALLECIDOS

Han fallecido a la fecha 294 personas, 241 de Capital, 17 de Paso de los Libres, 2 de San Roque, 5 de Ituzaingó, 2 de Monte Caseros, 2 de San Luis del Palmar, 4 de Mercedes, 1 de Mocoretá, 4 de Paso de la Patria, 3 de Santa Ana, de 2 Bella Vista, 4 de Empedrado 1 de Lomas de Vallejos, 2 de Goya, 1 de San Miguel, 1 de Itá Ibaté, 1 de Riachuelo y 1 de San Cosme.

12.249 personas están en aislamiento preventivo obligatorio.

Han concluido a la fecha la condición de aislamiento preventivo obligatorio 80.129 personas.