Coronavirus: así será el regreso a clases en Corrientes

Recreo más largo: así será el regreso a las clases presenciales en Corrientes. El 1 de marzo será la fecha en la que las aulas volverán a recibir a los docentes y alumnos. “No debemos imaginar que será igual a la antigua normalidad“, anticipan desde el Gobierno. El 1 de marzo será el día en que los alumnos estarán retornando a las aulas para la vuelta a las clases presenciales, en medio de la pandemia por el coronavirus. Lo confirmó el Ministerio de Educación de la Provincia.

El regreso a los establecimientos de forma presencial será de forma escalonada y graduada. Se implementará un sistema dual: durante 15 días un grupo acudirá a las aulas, mientras el otro tendrá clases online. Esto estará sujeto de acuerdo a la matrícula y el espacio disponible en cada institución. “No debemos imaginar que será igual a la antigua normalidad”, remarcó la ministra Susana Benítez.

Para asistir a las instituciones educativas será obligatorio el uso de barbijo y respetar el distanciamiento social. Aseguran que en cada colegio habrá alcohol en gel para los chicos y todas las medidas sanitarias para garantizar un regreso seguro a clases. En cuanto a los horarios de ingreso y salida, estos no se modificarán y serán los mismos de siempre. Lo que sí podría sufrir un cambio es el tiempo de recreo, ya que se busca incrementar momentos de esparcimiento al aire libre. “Los docentes controlarán las situaciones, los grupos serán reducidos. No va el grado completo ni saldrán al mismo tiempo al recreo. Se alternarán los tiempos de esparcimiento porque los chicos necesitan mayor control”, precisó la titular educativa.

En cuanto a los docentes, quienes formen parte de la población de riesgo por el coronavirus podrán solicitar licencia. Benítez aseguró que “hay buen ánimo desde la docencia para volver”, y anticipó una reunión, para los próximos días, con los diversos gremios para dialogar sobre los protocolos a implementar para el regreso a las aulas.