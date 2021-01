Conmoción en Curuzú: la caldera del diablo nunca se reparó (Video)

Conmoción y polémica luego de la explosión de una caldera en Curuzú Cuatiá, que provocó la muerte de un trabajador de 24 años de edad. Compañeros de la víctima culpan por el fatal incidente a los dueños del establecimiento, propiedad del Grupo Duhalde. La empresa no se hizo cargo del sepelio. La familia de condición humilde, tuvo que comprar el cajón donde fueron depositados los restos de Joel Rodríguez. La fuente de calor había superado largamente los 500 grados. Su reloj de medición de temperatura hace un tiempo que no funcionaba. La máquina es bastante vieja, y Joel les dijo a sus patrones que había que repararla. No estaba en condiciones. Hace 4 años estuvo a punto de reventar, y quedó deformada. Tenía pérdidas de agua, que eran subsanadas con remiendos. En el lugar, muy cerca de la ruta nacional 119, se trabaja con agua caliente para el Forraje y el Frigorífico de la firma ganadera. Allí también hubo otros accidentes laborales graves. Existe contaminación en el lugar. Los Duhalde están muy ligados al poder político y a la justicia.

TREMENDA EXPLOSION No sólo terminó con la joven vida de Joel Rodríguez (24) sino que tumbo como “muñecos” a los pesados camiones y acoplados que estaban en el lugar. Lo que habla de la magnitud de la explosión.