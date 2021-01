Confirmarán cronograma de vuelos de las vacunas

El vuelo a Rusia para retirar las vacunas comprometidas por contrato no saldrá este domingo y el cronograma recién se va a confirmar el lunes. Las autoridades del Ministerio de Salud y las de Aerolíneas Argentinas están esperando el visto bueno de Moscú que, ya informó que las vacunas estarán disponibles según figura en el contrato: cuatro millones de la dosis 1 y un millón de la dosis 2 antes de fin de mes.

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), que maneja las vacunas de Gamaleya, prometió este lunes confirmar el cronograma definitivo y con ello se hará el programa de vuelos.

Nada es fácil en el mundo de las vacunas porque existe una inmensa presión en todo el planeta. Incluso dentro de Rusia hubo malestar por el envío de las primeras dosis a la Argentina porque la Constitución dice taxativamente que debe privilegiarse a la población rusa en materia de salud. En la desesperada Europa hay escándalos de todo tipo con Pfizer. El laboratorio registra un atraso de un mes en las entregas y por las demoras empiezan a aparecer las denuncias penales contra el laboratorio como ocurre en Italia. En el centro de la escena están los problemas de producción a escala. Las propias farmacéuticas no terminan de decir exactamente cuándo entregan y están presionadas por todos los países y todos los gobiernos. En varias tapas de diarios del mundo el título que domina es “necesitamos vacunas”. Así aparece este domingo en el New York Post, por ejemplo, que pone el grito en boca de Bill de Blasio, intendente de Nueva York, que le dirigió su exigencia al presidente Joe Biden. En España, mientras tanto, se conoce que hubo que dejar de vacunar a personal de la salud por falta de vacunas.

Como adelantó este diario, el plan del gobierno de Alberto Fernández es traer las vacunas en tandas de un millón por semana, para evitar los costos y riesgos del almacenamiento en depósitos a 17 grados bajo cero. También la estrategia tiene que ver con los ritmos de vacunación: en el mundo entero, al principio, el proceso es lento y después toma ritmo. En la Argentina, las 300.000 dosis 1 llegaron el 24 de diciembre y recién ahora se está completando la vacunación.

En Aerolíneas están esperando el cronograma definitivo porque se necesitan varios vuelos para ir a buscar cinco millones de vacunas. Es más, hubo que conseguir también el visto bueno de los gremios porque se tratará de numerosos viajes, fuera de las rutas habituales. El titular de la Asociación de Pilotos, Pablo Biró, ya firmó la autorización y la compañía está a la espera del cronograma que viene de Rusia. En Moscú afirman que confirmarán todo este lunes.