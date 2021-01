Confirman brote de COVID-19 en el Hospital Escuela de Corrientes

El director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, habló sobre los casos positivos de Covid en el nosocomio de avenida Tres de Abril y comentó que “el Covid nos golpeó en el servicio de Emergencia y Traumatología, donde hemos tenido un número importante de médicos aislados con Covid positivo”. Dijo que “también en el sector de Neurocirugía, dieron positivo, y es la baja más importante porque todos son contactos estrechos”. Remarcó que “el Covid es un virus hdp, que deja secuelas en el sistema nervioso, respiratorio, inmunológico, hay una médica que sufre el síndrome de Guillain-Barré, y hay otras que son muy bravas”.

El director del Hospital Escuela, expuso que “en Traumatología se atienden cirugías de emergencias, y las otras dos áreas, solo se hacen curaciones y no se atienden a pacientes nuevos”. El doctor González Nadal manifestó que “en el área de Emergencia que dio positivo un médico tuvo contacto estrecho con varios médicos, así que hubo que salir a buscar reemplazos” y sostuvo que “si sucede que ingresan dos o cuatro pacientes al mismo tiempo va a tener que ser derivados a otros nosocomios”. Por último, sobre qué sentía cuando veía a personas sin cuidarse, el doctor González Nadal, remarcó que “al principio me causaba bronca, impotencia, pero ahora ya prácticamente trato de no pensar, cumplir mi función, cuidarme y cuidar a los cercanos”.