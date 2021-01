Colombi: siempre tuve una buena relación con Valdés

Reunión entre Valdés y Colombi con trascendentes definiciones electorales. El presidente del radicalismo correntino confirmó que mantuvo una reunión con el gobernador. Ricardo Colombi volvió a molestarse ante la recurrente pregunta sobre su relación con el gobernador Gustavo Valdés. “Siempre fue buena mi relación con Valdés. No entiendo el motivo de la misma pregunta siempre. Intentan socavar el entendimiento de la gente”, puntualizó.

El presidente de la UCR y senador provincial confirmó que estuvo reunido el miércoles con Gustavo Valdés. “Analizamos la situación de algunos municipios y determinadas áreas del Gobierno. Es obvio que él tiene más información”, manifestó en declaraciones radiales y advirtió por algunos “triunfalismos que pueden traer inconvenientes en el radicalismo”. Reconoció estar preocupado por el resultado electoral en las comunas donde la UCR no puede reelegir a sus intendentes.

Colombi alertó que “el peronismo también tiene vocación de poder” y se quejó porque “dentro de Encuentro por Corrientes hay dirigentes que no salen al barro, no hablan con la gente y tienen una visión errónea de la realidad”.

GESTIÓN VALDÉS

Sobre la gestión de Gustavo Valdés reconoció que “ha tenido el apoyo del Gobierno Nacional durante dos años y hay buenos resultados, con aciertos y errores”. Volvió a quejarse de quienes insisten en hablar de candidaturas. “Es momento de estar al lado de la gente. Analizar necesidades y dar respuestas. Dejen de preocuparse por lo que yo voy a hacer y preocúpense por la gente”, cerró.