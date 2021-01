Chau coronavirus: Arazá volvió a ser un descontrol

En el lugar se realizó un show musical con la presencia de cientos de personas. En noviembre había sido clausurado Arazá por incumplimientos a los protocolos establecidos. Como si no existiera el coronavirus en Corrientes, el bar Arazá volvió a organizar un encuentro en un lugar cerrado donde asistieron un número importante de personas que, además, no respetaron el distanciamiento social y ninguno de ellos tenía barbijo. Ocurrió en la madrugada de este domingo con aval de los encargados que deberían haber controlado e impedido que se desarrollen estos tipos de eventos. La noche también contó con la actuación en vivo de Los Imaguaré.

En noviembre, el mismo local, situado en la zona de costanera sur de la capital correntina, había sido sede de una reunión masiva que finalizó con una batalla campal entre un grupo de jóvenes presentes en el lugar. En aquella ocasión, la Municipalidad decidió clausurar Arazá debido a diversas irregularidades e incumplimientos a los protocolos establecidos legalmente en el marco de la pandemia por coronavirus. Se desconoce si la Comuna volverá a tomar la misma medida contra el bar que, nuevamente, hizo de cuenta que la enfermedad COVID-19 no afecta a la población correntina.