Caso Herrera: demoraron a tres policías por la muerte del joven en Alvear (Video)

El jefe de la Policía, comisario general Félix Ricardo Barboza se refirió a la situación ocurrida en Alvear: “Se iniciaron actuaciones sumariales en la policía por lesiones graves culposas de acuerdo al reporte y testimonio recabado por asuntos internos a quienes ordene personalmente que se dirijan a Alvear para instruir el sumario correspondiente”. Señaló que “dos jóvenes fueron trasladados al Hospital de Alvear por un accidente de motos en un lugar con poca iluminación”, cuando llegan “son atendidos por el médico quien examinó a ambos y determinó que debían guardar reposo en sus domicilios”.

La jueza dispuso la indagatoria de los policías que actuaron en el procedimiento y la demora de los uniformados siendo trasladados hacia la sede de la Unidad Regional V.

“Entiendo que es un apresuramiento, ya que no cuenta con el resultado de la autopsia y que los testimonios no prueba que hayan sido policías”, aclaró. “El personal de salud que atendió al joven aún no fue convocado, pero seguramente en el transcurso del día de hoy presten declaración testimonial”, explicó Félix Barboza. Hay tres policías demorados, un oficial y dos suboficiales que actuaron en el procedimiento hasta que se aclare bien lo sucedido.

El comisario general sobre la situación que afecta a la fuerza señalo que “molesto no estoy, pero si considero que es un apresuramiento por parte de la jueza, dado que debía valorar otras cuestiones, los testimonios no indican nada, la policía asistió al joven y lo trasladó del hospital a un domicilio”, comentó.

“Alvear es una ciudad muy grande, los policías no conocían la casa del chico, lo acercaron a un domicilio de un familiar lejano que ya prestó declaración”. Los dos chicos, “fueron trasladados desde el hospital en un móvil de la policía hacia sus hogares, uno de ellos más tarde también se presentó y resultó que tenía fracturas en una de sus rodillas”. El chico declaró que el médico que lo examinó les restó importancia a las heridas y pasó por alto todo restando importancia de lo sucedido en el accidente, en este caso ambos jóvenes quedaron desamparados.

