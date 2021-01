Canteros visitó el centro terapéutico modelo Instituto San Diego

Está destinado a niños y jóvenes especiales. El vicegobernador Gustavo Canteros visitó el Instituto Terapéutico de la Diversidad San Diego ubicado en Cañada Quiroz (Capital). Junto a su fundador Lino Escalante recorrió las instalaciones, se interiorizó en la tarea de contención que brindan a niños y adolescentes especiales, que reciben educación y sobre todo afecto, por la participación activa de las mismas familias.

Se trata de un centro que realiza abordaje de chicos y jóvenes con trastorno diferencial de manera integral en su proceso de crecimiento y desarrollo, incluyendo a las familias como parte del equipo.

AMOR PUESTO EN OBRAS

Gustavo Canteros resaltó “el amor de un padre puesto en obras, donde pese al diagnóstico hizo frente al crear un espacio no solo para Diego (su hijo) sino para el prójimo, una acción admirable”. Escalante detalló que “el Centro Terapéutico apunta al niño especial de 45 días a 18 años con patología diferencial, y una escuela inclusiva como proyecto en el cual venimos trabajando”. Actualmente asisten 105 niños dentro de ese rango de edad. “El Instituto San Diego nace tras la necesidad de un padre de brindarle a su hijo un servicio especial”, expresó Escalante al recordar a su hijo. “Esto es un proyecto no sólo de nuestra familia sino del pueblo correntino y queremos que todos sean parte de este sueño. Diego fue el inspirador de este proyecto y aún está presente en cada rincón de esta institución”.

El fundador de la institución agradeció la visita del vicegobernador y agregó que “mi mayor anhelo es que esto no caiga con el tiempo, sino que siga creciendo en beneficio de las personas que más lo necesitan”. Canteros señaló que “las puertas están abiertas para que la gente pueda acercarse e involucrarse. Corrientes debe conocer este Centro que es para la comunidad y nuestra provincia”. Y ratificó su compromiso con la institución para continuar acompañando el desarrollo de esta obra.