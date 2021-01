Campazzo en Denver Nuggets en el triunfó ante Miami Heat

Facundo no anotó puntos, pero colaboró en la parte defensiva para que su equipo gane cómodamente 109 a 82 y obtenga la quinta victoria consecutiva. Campazzo participó en la paliza de Denver Nuggets ante Miami Heat, último finalista de la NBA. El argentino no anotó puntos, pero sí colaboró en la parte defensiva para que su equipo logre la quinta victoria consecutiva.

Denver Nuggets dominó el pleito de principio a fin y se quedó con un categórico triunfo 109 a 82, ante un Miami Heat que sufrió demasiado las ausencias importantes como las de su máxima figura, Jimmy Butler; las de Goran Dragic y Tyler Hero.

En pleno período de adaptación, Facundo Campazzo firmó la planilla con una asistencia, dos recupero y una tapa, en los diez minutos que estuvo en cancha y que son los que promedian su estadía en la NBA. En cuatro intentos de tiros de campo no pudo anotar, pero sorprendió a la transmisión oficial con uno de sus pases característicos. En total jugó 17 cotejos de los 18 (sólo faltó en el noveno ante Dallas Mavericks) y suma en su primera temporada en la NBA 62 puntos, 24 asistencias, 13 robos, 12 balones perdidos, 11 rebotes y 31 infracciones.

Los Nuggets llegaron a Florida luego de vencer a Oklahoma City Thunder (119-101), dos veces a Phoenix Suns (130-126 y 120-112) y a Dallas Mavericks (117-113). Esta quinta victoria consecutiva reafirma un gran presente de Denver, que lo tiene con una marca de 11 encuentros ganados y siete perdidos. De esta manera, escalaron una posición para colocarse cuartos en la Conferencia Oeste.

Miami Heat atraviesa un momento opuesto, con cuatro derrotas al hilo y apenas 6 ganados sobre 11 perdidos. El último finalista de la NBA se encuentra afuera de los puestos de playoffs en la Conferencia Este.

El máximo anotador de los Nuggets fue Nikola Jokic con 21 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. El próximo encuentro del equipo de Denver será ante San Antonio Spurs, este viernes 29 de enero, desde las 23:55 con televisación de NBA League Pass.