Billetera mata galán: Colombi tienta a medio Pejota

Ricardo Colombi tienta a más de una veintena de dirigentes del PJ para sumarlos a ECO. El presidente de la UCR confirmó que está trabajando en la ampliación y fortalecimiento de la alianza. También habló de la diáspora en la oposición y las proyecciones que se analiza por fuera del partido. Así, según se dice, Ricardo tienta a unos 25 dirigentes del Partido Justicialista para sumar a ECO. En vista del año electoral que se avecina, el senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), habló sobre el radicalismo, la campaña y el trabajo que vienen llevando adelante para fortalecer la alianza gobernante.

“Vamos en dos etapas: hacia adentro del partido, se está agilizando, movilizando. Hemos focalizado en tres aspectos la cuestión electoral. Uno tiene que ver con los municipios en los que somos gobierno y donde hay intendentes que no pueden ser reelectos; otros son los municipios que debemos recuperar, y otros, aquellos en los que compartimos con alianza, cómo vamos a resolver a futuro las candidaturas”, dijo. “Estamos analizando ciudad por ciudad, departamento por departamento. Estamos haciendo un trabajo hacia adentro que tal vez no se ve, pero que es importante para no equivocarnos y obtener mayor resultado”, agregó. “Hacia afuera, la alianza la debemos cuidar, proteger, potenciar. Tal vez ahí estemos un poco más demorados por la pandemia. Creo que febrero será un mes de planea movilidad. Los plazos se van a cumplir sí o sí para cada acto eleccionario y la metodología no va a ser tal vez la de 2019, va a tener otras particularidades, pero elecciones habrá”, aseguró.

RÍO REVUELTO

Luego que el interventor del Partido Justicialista, Julio Sotelo, confirmara que no se realizarán las internas el 21 de marzo, Colombi sostuvo, al ser consultado sobre la oposición, que “no me preocupo por los otros, me preocupo por los nuestros. Me preocupo porque mi partido esté fortalecido, esté con permanentes proyectos, en movimiento y que nuestra dirigencia esté acorde con lo que hoy somos a nivel provincial”.

“Estoy más interesado en ampliar la alianza desde el punto de vista social y político, así que mi interés y mi trabajo está con ECO y la UCR, lo otro es un problema de ellos. Pero la diáspora existe, la semana pasada me he reunido con 25 dirigentes justicialistas de distintos lugares de la provincia, estamos pensando una proyección por fuera del partido, pero eso se verá”, agregó.

El senador provincial se refirió al trabajo en la Legislatura: “El trabajo debe ser un poco más referencial, pero en coincidencia con las necesidades y las demandas que el Poder Ejecutivo provincial necesite. No podemos estar haciendo proyectos sin contemplar la realidad de la provincia. Tenemos que resolver cuestiones muy importantes como el tema judicial, con los códigos que hay que aprobarlos porque de esa forma Corrientes estará al frente de la administración de justicia con códigos muy nuevos”, expresó el legislador. “Ir trabajando de acuerdo a esta pandemia, las consecuencias son muy complicadas para todos, pero la línea rectora tiene que ser el trabajo coordinado con el Ejecutivo provincial”, concluyó.