Bella Vista: Walter Chávez es el primer intendente con coronavirus

Producto de la Pandemia, es el primer intendente de Corrientes con covid-19. Se confirmó este sábado. El jefe comunal está bien, con algunos dolores musculares, pero estable. El intendente de Bella Vista, Walter Chávez, confirmó esta mañana que tiene coronavirus. A través de su cuenta de Facebook, Chávez escribió: “Quiero informarles que en el día de la fecha me realice un segundo hisopado y el resultado ha sido positivo. Me encuentro bien, solo con algunos dolores musculares. Debo seguir aislado hasta que me den el alta. Todo estamos expuesto, sólo queda cuidarnos debidamente”. La ciudad de Bella Vista afronta la segunda ola de contagios con 50 enfermos activos.