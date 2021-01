Barcelona en crisis: tiene una deuda de €1.173 millones

Declaró una deuda total de 1.173 millones de euros. A partir de la situación política que se vivió, recién ahora se dieron a conocer los números del ejercicio de Josep María Bartomeu y crece la bronca y preocupación. El 2020 de seguro que fue un año malo para el Barcelona. Más allá de los duros golpes deportivos, hay que sumarle que casi pierden a Lionel Messi por la desatención y gestión desastrosa de Josep María Bartomeu, que se retiró del club con la cabeza agacha y en medio de una moción de censura aprobada para adelantar las elecciones.

Este martes la situación volvió a tomar temperatura cuando se informó que Barcelona presenta una deuda total de 1.173 millones de euros. La enorme cifra, sin embargo, no pone al club al borde de la quiebra ni nada ya que mucho del activo figura en los jugadores del equipo y terrenos de alto poder de reventa y comercialización. Aun así, no se puede postergar el tratamiento de la misma.

Lo más preocupante es que el club presenta una deuda a corto plazo de 730.679 millones de euros, con un incremento de 225 millones respecto al año anterior, y esto se resume en el ejercicio que finalizó el 17 de agosto de 2020. Lo primero, entonces, es postergar y lograr nuevos plazos para pagar esa enorme cifra. ¿Qué tiene que hacer? Volver a apostar a los préstamos bancarios para saldar lo inmediato y apostar a la venta de jugadores obligatoria. El mercado de pases ha sido uno de los grandes déficits en el último tiempo ya que se deben enormes sumas de actuales integrantes del plantel y de otros que ya no están. A corto plazo debe pagar más de 48 millones por Frenkie de Jong al Ajax Amsterdam, casi 30 millones de euros al Liverpool por Philippe Coutinho (otros 40 a largo plazo) y 52 millones a la Juventus por Miralem Pjanic que entró en la operación con Arthur Melo. En el caso de los que no están, justamente por el volante brasilero le debe 8 millones a Gremio y 10 millones al Girondins por Malcom.

“La gestión económica del ex presidente ha sido nefasta y ha provocado la delicadísima situación económica que atraviesa el club. Bartomeu ha vivido en una constante huida hacia adelante, aplazando pagos para el futuro y ahora se le vienen encima al nuevo presidente”, explica el diario Marca. Esta necesidad de la venta de jugadores también puede relacionarse con Lionel Messi. El salario del jugador es el más importante en el mundo del fútbol y una salida permitirá al club tener ese dinero a disposición. Sin embargo, el costo deportivo y político será enorme, por lo que las alternativas estarán en otros nombres y el Barca podría volver en una etapa de reconstrucción y apostar una vez más a La Masía.

Filo News