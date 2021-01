¡Bárbaro! molió a golpes a una embarazada en Goya (Video)

Un hombre molió a golpes a una embarazada para evitar el ingreso a su casa: ella puede perder el bebé. En la madrugada de ayer una familia que volvía a su domicilio se encontró con la cerradura de la puerta cambiada, con candado, y sus cosas adentro de la vivienda. Preguntaron qué paso ante la dueña del lugar que alquila la casa, ya que la familia tiene pago -según dicen- el alquiler al día y no contestó. La familia fue a la Comisaria Cuarta para realizar la denuncia dejando constancia que entrarían a la vivienda a sacar sus cosas. La dueña los esperó junto a un hombre quien a trompadas y patadas dejó casi inconsciente a la mujer embarazada de apellido Miño al intentar acercarse a la casa. Además, la dueña de la vivienda tiro ladrillazos y uno de ellos le pegó en el ojo de la hermana menor de la embarazada.

En la mañana, personal policial se hizo presente en el lugar para constatar lo sucedido, donde Magdalena Isabel Miño embarazada de 4 meses y de 22 años se encuentra con serias pérdidas, en reposo, y Jaquelin Miño de 17 años con un golpe en el ojo.

Así relató la hermana de la víctima a TNGoya lo que sucedió anoche. “En horas de la madrugada mi hermana se encontraba de viaje y al llegar a la vivienda donde ella alquila ubicada en la calle Bolaños y Rector Méndez en el Barrio Laguna Bosco con su hija y su marido, estando embarazada; se encontraron con su puerta violentada y con otro candado”.

Recurrieron para hablar con el hombre encargado del alquiler de apellido Molina quien dijo que hablen con la dueña de la propiedad teniendo todas sus cosas adentro del domicilio. Se solicitó hablar con la dueña, “muy amablemente pedimos que nos expliquen los motivos o razones de porque hicieron eso ya que se está al día con el alquiler”.

Se hizo la denuncia correspondiente donde se dejó asentado que se iba a ingresar al domicilio, porque no tenían dónde pasar la noche “con mi sobrinita de 5 años y mi hermana embarazada de 5 meses. Al tratar de impedir el ingreso, el hombre y la propietaria, golpearon a mi hermana menor de edad y a mi hermana embarazada. José Molina le pegó una patada en la pierna, cuando ella se cae, le vuelve a patear en la panza a mi hermana menor, traté de socorrerla y la propietaria le da un ladrillazo en el ojo y le parte la cabeza; mi hermana embarazada perdió líquido amniótico y mi otra hermana quedó lastimada. Fueron a parar, mis dos hermanas, al hospital y mi hermana esta encerrada en su domicilio porque la dueña no abrió la puerta. A mi hermana la tuvimos que hacer entrar por la ventana ya que la doctora le mando a hacer reposo absoluto”.

TNGoya