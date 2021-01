Aunque Usted no lo crea ¿error de cálculos? o ¿escasez de ingenieros?

Se construyó la autovía en la Ruta Nacional 18 a cargo de Vialidad Nacional, casi a la altura de San Salvador (Entre Ríos), con un proyecto que está 99% terminado. Sin embargo, los ingenieros y funcionarios de Vialidad Nacional no se percataron, no se dieron cuenta que una doble columna de cables de alta tensión quedó sobre la mismísima ruta. Increíble, aunque Usted no lo crea. Puede fallar dijo Tusam…

Reporte 100.7 – Impacto Corrientes

Fotos Ricardo Darío Grenz.