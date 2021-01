APICC cumplió 100 años de vida institucional

Los socios y el Consejo Directivo de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC) celebraron el sábado (23) el aniversario de esta noble institución que ha tenido un papel preponderante en la historia de Corrientes durante prácticamente todo el Siglo XX hasta nuestros días. La entidad, que acaba de cumplir cien años de activa participación en el medio, fue fundada el 23 de enero de 1921, merced a un grupo emprendedores y comerciantes correntinos que decidió sentar las bases de la que es hoy, la entidad empresaria de mayor trayectoria en la provincia. Constituyéndose desde sus inicios como cámara de comercio y entidad gremial empresaria, cumple la función de representación de sus asociados y su principal compromiso está puesto en la defensa del comercio y el sector productivo de Corrientes.

A lo largo de sus años APICC ha colaborado entre otras mociones con el desarrollo de la construcción del Aeropuerto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro, el Puente General Belgrano, la fundación de la Universidad Nacional del Nordeste, la ruta 11 (en su extensión Reconquista-Corrientes) y la ruta 12 (tramo La Paz-Corrientes). Desde sus comienzos, la asociación brindó representación gremial al sector y promovió acciones que buscaron otorgar prosperidad a la región. De manera constante, APICC ha mediado entre el sector privado y las autoridades para promover el desarrollo económico y productivo de esta parte del país. Generando espacios de diálogo, solicitando acciones, y presentando propuestas que beneficien al comercio y en definitiva a la sociedad en su conjunto.

Entre las innumerables propuestas y gestiones, se encuentran la modernización de la Peatonal Junín, la constante petición de tarifarias más justas y participación en audiencias públicas, el desarrollo del centro comercial a cielo abierto de la calle Irigoyen, la organización de numerosas capacitaciones para los comerciantes y sus colaboradores junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), convenios con provincia y municipio para desarrollar acciones de apoyo a los emprendedores, activa lucha a nivel nacional contra la venta ilegal, creación de campañas y promociones para impulsar las ventas locales, y más recientemente acciones específicas para solicitar a los gobiernos nacional, provincial y municipal, garantías y condiciones justas para el desarrollo de las actividades comerciales (con estricto protocolo sanitario) en el marco de la pandemia. La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC) ha llevado a cabo desde el año 2000 su tradicional y conocida Expo APICC, que tras 15 ediciones bajo el lema “Corrientes está de pie Chamigo”, se ha constituido en una vidriera para demostrar el potencial económico y productivo y promover el comercio, la industria, el turismo y las artesanías de la región. Ha expuesto ante la comunidad la importancia de este tipo de emprendimientos.

Con fuerte presencia institucional en el área educativa, ha sido parte de su impronta desde los últimos 14 años, con el acompañamiento y lineamientos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Confederación Argentina (CAC) de la Mediana Empresa (CAME) entidades que otorgan recursos económicos, las temáticas y plataformas digitales. Como también junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, que ha facilitado recursos humanos, y gracias a la aceptación de los trabajadores de las Pymes locales y sus empresarios, se ha logrado actualizar en las técnicas básicas y específicas para el desarrollo de las actividades económicas.

Apostando a la estrategia multimedia y a la educación a distancia, se ha permitido que personas que no pueden concurrir a las actividades presenciales, tanto por distancia como por tiempo disponible, tengan la oportunidad de capacitarse accediendo a la oferta académica no presencial. “Sintetizar 100 años de acciones diarias nos llevaría otros 100 años, considerando que todo lo que se hizo ha sido para lograr estar hoy en este lugar de la sociedad correntina, acompañando a su comunidad en el quehacer diario, resolviendo conflictos, estableciendo vínculos comunicacionales y, por sobre, todo tratando de vivir en paz entre todos los correntinos”, afirmaron desde la entidad.

HISTORIA Y FUNDACIÓN DE APICC

El primer Consejo Directivo de la que en ese momento se llamaba “Asociación Comercial de Corrientes”, y cuya incumbencia abarcaba a toda la Provincia, tuvo como primer presidente a Don Juan Govi, Adriano Nalda como vicepresidente y Rudecindo Quadri como secretario, Juan de Iriarte como Prosecretario, José Morel fue el primer Tesorero y el Protesorero Juan Desimoni (h). Serían vocales de ese primer Consejo, también en carácter de fundadores: Ricardo Martín, Felipe Mogor, Fermín Bernasconi, Joaquín Lorenzo, Carlos Fossati, Enrique Marótolli, Nicolás Liotti, Edmundo Gigliani, Santiago Vallebella, Amador Martí, Emilio Lanari y Don León Guerrero.

La sede por aquel entonces estaba ubicada en la calle Carlos Pellegrini 799 esquina Buenos Aires, mientras la Asociación mantuvo el nombre original y la jurisdicción provincial hasta finales de la década de 1950, cuando a través de una asamblea extraordinaria celebrada el 31 de marzo del año 1957 se modifica el nombre adoptando a partir de allí el de “Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes” (APICC, por sus siglas). También la jurisdicción pasa al territorio de la Ciudad de Corrientes, hecho que permitió cofundar un año después la Federación Económica de Corrientes (FEC) como entidad de segundo grado, que acompañaría en muchos aspectos a la labor esencial de APICC, colaborando con la constitución de las Cámaras y Asociaciones en las principales ciudades de todo el territorio provincial.

Se adhirió a entidades empresarias del orden nacional como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con las que hasta el día de hoy continúa trabajando de forma activa y sumando nuevos proyectos gracias a su valioso apoyo.

HOMENAJE A SOCIOS FUNDADORES

Debido a la situación sanitaria, no pudo realizarse la actividad social que estaba prevista hace más de un año para esta fecha tan entrañable para la organización. Para este aniversario tan especial, la entidad gremial empresaria dejará placas recordatorias con los nombres de sus primeros promotores en la Sociedad Española de Corrientes, institución en la que fue fundada la cámara antes de contar con sede propia, como así también en su sede institucional ubicada en calle Salta 769 de esta ciudad. En dicha acción agradecer y homenajear a todos los socios, ex socios, gobiernos provincial y municipal, entidades educativas, instituciones públicas y privadas y en especial a toda la comunidad correntina por acompañar esta idea que hace 100 años se transformara en una realidad.