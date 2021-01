Algo huele mal: allanaron el frigorífico en Curuzú Cuatiá

Por carne en mal estado y una serie de irregularidades laborales y sanitarias, denunciadas desde Noticias Taragüí y Diario 1588, ahora allanaron el frigorífico de Curuzú Cuatiá, donde murió el operario Joel Rodríguez, producto de la explosión de la caldera. Por orden de la Fiscalía Rural, efectivos del PRIAR irrumpieron en las instalaciones de la planta ubicada por ruta 126.

En la noche del sábado, una multitud marchó bajo el lema: “Justicia por Joel, él no se murió, lo mataron”.

Un grupo de efectivos de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica (PRIAR) allanó las instalaciones del frigorífico de las afueras de Curuzú Cuatiá, donde murió un joven operario al explotar una caldera. Las actuaciones, ordenadas por la Fiscalía Rural de la ciudad de Mercedes, se dan por la investigación de la presunta existencia de carne en mal estado, que fue denunciado de manera reiterada en las redes sociales.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Joel Rodríguez (23) volvieron a marchar anoche, ya que quieren que se llegue a la verdad del aciago suceso. Se movilizaron bajo el lema “Justicia por Joel, él no se murió, lo mataron”. Se congregaron en la Plaza Belgrano y la columna humana llegaba hasta la plazoleta Italia, precisaron. Los reclamos se basan que hace tiempo habían advertido a los propietarios del frigorífico de la firma Duhalde, ubicado en la Ruta Provincial 126, sobre el mal funcionamiento de la caldera. Lorena Cabrera, pareja de Joel, declaró ante la Justicia y aseguró que “él sabía que iba a pasar esto. Me decía esta caldera está mal, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Yo tengo las pruebas en el celular. Joel le había advertido al propietario, quien le contestó que había que gastar mucha plata. No quería invertir. Ya tenía varias soldaduras”, describió.

El viernes por la mañana la movilización se trasladó hasta la municipalidad, donde se concretó el reclamo por el accionar de Bromatología, luego avanzaron hasta la casa de uno de los propietarios de La Barraca y también se trasladaron hasta la sede del juzgado local.

PRUEBAS

Mientras avanza la causa judicial por la “muerte dudosa” de Joel Rodríguez, la Fiscalía Rural de Mercedes busca comprobar la veracidad de las constantes denuncias públicas que se viralizan con imágenes y videos en las redes sociales de productos en mal estado. Esto condujo al allanamiento de las instalaciones del frigorífico Duhalde, situado en la Ruta 126, ya que se iniciaron actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal. Las actuaciones tienen como único fin “verificar los hechos trascendidos en la opinión pública y poder salvaguardar la salud pública”, se indicó desde El Diario de Curuzú. Personal policial del PRIAR de Curuzú Cuatiá, a cargo del comisario mayor Juan Ramón Lima, concretó las actuaciones, cuyos resultados se conocerían las próximas horas.