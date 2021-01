Alerta nacional: el presidente de emergencia con los gobernadores

Por el Coronavirus, Alberto Fernández tendrá este miércoles un encuentro virtual de emergencia con los gobernadores para analizar nuevas restricciones. El presidente está preocupado por la suba de casos en todo el país. En el gobierno preparan medidas que apuntan a limitar los encuentros nocturnos y aumentar los controles en playas, plazas y bares. Mientras crece la preocupación por el aumento de casos de coronavirus en todo el país, el presidente Fernández convocó a los gobernadores a una reunión virtual de emergencia con el fin de analizar nuevas medidas sanitarias para combatir el avance del COVID-19, en especial en lugares de veraneo, plazas y bares. Se realizará este miércoles por videoconferencia, a las 11:30.

Después de las marchas, los encuentros de fin de año y las Fiestas, los registros oficiales sanitarios de los últimos días indican que se avecina una nueva etapa de la pandemia. En ese contexto, el presidente mantuvo conversaciones telefónicas con varios gobernadores para transmitir su inquietud y recibir percepciones desde el interior. Según fuentes oficiales, “todos” mostraron miradas “coincidentes” en cuanto a la “preocupación” por la situación. “Ven a la gente muy indisciplinada y agresiva ante el reclamo de las autoridades para que respeten protocolos”, informaron.

En el Gobierno evalúan medidas tendientes a restringir las actividades sociales nocturnas, aunque prefieren evitar el concepto de “toque de queda” que utilizaron varios funcionarios desde que empezaron a circular las primeras versiones sobre las nuevas iniciativas contra el coronavirus. En Casa Rosada y en Olivos se habla que se avecinan “restricciones sanitarias”, “cierre nocturno” y “control diurno de las fuerzas de seguridad”. El objetivo principal de estas iniciativas, que aún no están confirmadas y dependerán en parte del resultado del diálogo con los gobernadores, será impedir las aglomeraciones, en especial en sitios de esparcimiento vacacional veraniego, como las playas.

En las ciudades se buscará evitar que haya reuniones sin los cuidados básicos, como el distanciamiento social o el uso de tapabocas en lugares privados, como bares y restaurantes, pero también en sitios públicos, como plazas. Las imágenes de los encuentros en parques abiertos en Nochebuena y Año Nuevo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, encendieron las alarmas sobre los lugares públicos como focos de contagio. Según informó anoche el Ministerio de Salud de la Nación, las últimas 24 horas se registró la mayor cifra de contagios desde octubre, con 13.790 nuevos casos positivos de COVID-19. Hasta ahora, el total de infectados llegó a 1.662.730.

La convocatoria a los gobernadores se produce una semana después del inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país, que comenzó el martes 29 de diciembre. A pesar de la celebración por la llegada del cargamento desde Moscú con las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, durante las últimas jornadas el Gobierno hizo un minucioso seguimiento de los números de infectados y de ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en los centros de salud de todo el país. Actualmente hay 3.460 personas internadas y el porcentaje de ocupación a nivel nacional es del 54%. Los números son preocupantes y en el Gobierno meditan formas para evitar que se produzca una segunda ola, como ocurrió en Europa, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población no estará inmunizada, al menos, hasta mediados de año. Al comienzo de esta semana, el primer mandatario había citado al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar en conjunto la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los contagios aumentaron marcadamente durante las dos últimas semanas de diciembre. El encuentro iba a producirse este miércoles, pero en la tarde de ayer Alberto Fernández amplió la convocatoria al resto de los gobernadores. No está definido si finalmente se producirá o cuándo será la conversación con Kicillof y Rodríguez Larreta. Las cifras oficiales del último reporte reflejaron que hubo 5.419 nuevos casos en la provincia de Buenos Aires y 1.445 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la ocupación de camas alcanza el 58,1%.