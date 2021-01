Agresión de un cajero a un cliente que reclamó el vuelto

Edgardo Frías, es actor, profesor de teatro y director de la Fundación Skene, comentó que fue agredido y amenazado por un cajero de un supermercado de la Capital correntina de la calle Tucumán 1236, luego de reclamar un vuelto. “Soy cliente del supermercado, siempre voy a comprar ahí, y todo fue por un vuelto que no me quisieron dar, el cajero empezó a pechearme, como queriendo agredirme, pedí el libro de quejas y no me quisieron dar, fue una situación muy difícil”, comentó desde radio Dos. “Hice la denuncia en defensa del consumidor, lamentablemente lo tuve que hacer, porque fue una agresión prepotente, muy violenta”, destacó Edgardo.

Frías, sobre el hecho de agresión que sufrió contó que “fue en el supermercado Impulso de calle Tucumán, un cajero fue muy hostil, recibí agresión de su parte, con acompañamiento del supervisor que no hizo nada”.

El profesor de teatro, describió que “soy cliente del supermercado, siempre voy a comprar ahí, y todo fue por un vuelto que no me quisieron dar, el cajero empezó a pechearme, como queriendo agredirme, pedí el libro de quejas y no me quisieron dar, fue una situación muy difícil”. Sobre qué fue lo que desencadenó la agresión, Edgardo Frías relató que “me dio el vuelto, y me dice de mala manera “está bien” y le digo “no, no está bien, quiero mí vuelto” y agarra las monedas y me las tira y le digo “así no es forma de tratar a los clientes” y cuando me estoy yendo, me grita “como que te va a cambiar la vida el vuelto”, “y le dije otra vez “no es forma de tratar así al cliente”. Después, el cajero salió de su puesto de trabajo, y me pecheó, como para agredirme, y después me siguió gritando, adelante de todos los clientes”. El director de la Fundación Skene, expresó que “el supervisor también me gritó, después de darme el libro de quejas”. Edgardo Frías, comentó que “hice la denuncia en Defensa del Consumidor, lamentablemente lo tuve que hacer, porque fue una agresión prepotente, muy violenta”. Y agregó que “el 12 de enero a las 11:30 de la mañana ocurrió esto”. El profesor de teatro dijo que “el cajero estaba sin barbijo, y le dije eso también al supervisor”.

“Nunca me pidieron disculpas, me gritaron hasta que salí del local”, cerró el profesor de teatro.