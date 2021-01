Aerolíneas traerá también 20 mil dosis para Bolivia

El vuelo de Aerolíneas Argentinas que regresa de Rusia traerá también 20 mil dosis de la vacuna Sputnik V destinadas a Bolivia. El avión arribará este jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego, se realizará un transbordo a una aeronave de la empresa estatal Boliviana de Aviación. El vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió anoche desde el Aeropuerto de Ezeiza rumbo a Moscú, Rusia, para traer 220.000 mil dosis de la vacuna Sputnik V, sumará otras 20 mil dosis que fueron compradas por el gobierno de Bolivia que conduce Luis Arce. El avión llegará a la Argentina durante la mañana del jueves.

El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano comunicó el arribo de las dosis a través de un comunicado en el que confirma que “el primer lote de vacunas Sputnik V partió de Rusia con destino a Buenos Aires y llegará a nuestro país este jueves 28 de enero”.

“El primer lote de vacunas que permitirá iniciar la inmunización a la población boliviana se encuentra a bordo de la aereonave Airbus 330-200 AR1062 que despegará en unos minutos del Aeropuerto Internacional Sheremétievo, Moscú – Rusia, con destino a la ciudad de Buenos Aires – Argentina, donde se realizará el transbordo a una aereonave de la empresa estatal Boliviana de Aviación con destino a La Paz – Bolivia”, indicaron.

En principio el gobierno nacional esperaba poder traer 600.000 dosis, el máximo que puede albergar el avión de la aerolíneas de bandera en su bodega. Sin embargo, desde Rusia nunca le confirmaron a la Casa Rosada qué cantidad podrían mandar. Finalmente, en la mañana del miércoles se conoció que solo serían cargadas 220.000 dosis. Esta tarde el gobierno de Bolivia informó que en el mismo avión se transportarán las dosis que compraron. Bolivia se convertirá en el segundo país de la región en recibir las vacunas Sputnik V que produce el Instituto Gamaleya. “Esta provisión, que fue negociada y acordado directamente con el Fondo Ruso de Inversión sin intermediarios, llegará a nuestro país luego de un intenso y arduo trabajo de relacionamiento en todos los niveles y gracias a los lazos que el gobierno supo construir entre Estados”, precisó el gobierno boliviano.

Hasta el momento llegaron a la Argentina 600.000 dosis de la vacuna. 300.000 con el componente de la primera dosis y otras 300.000 con el segundo. Según el contrato que Argentina firmó con Rusia por la provisión de vacunas, antes que finalice enero deberían llegar al país 5 millones de dosis. El acuerdo no se cumplirá. En el Gobierno dan por descontado que la cantidad de vacunas pautadas no llegará en tiempo y forma. En consecuencia, todo el plan de vacunación se retrasará. Rusia le prometió a la Argentina avanzar en la entrega de dosis durante febrero, por lo que, si se cumple la nueva promesa, los vuelos de Aerolíneas Argentinas durante el mes se podrían multiplicar. En la mañana del miércoles el Fondo de Inversión Ruso publicó un comunicado en el que explicó los motivos de la demora. “Estamos mejorando las instalaciones ubicadas fuera de Rusia para garantizar el suministro a la Argentina y el resto de la región. Como resultado, veremos un aumento significativo de la producción en el segundo trimestre”, indicaron en el texto.

Aclararon que hasta ese momento “es posible que algunos lotes presenten retrasos hasta de 2 o 3 semanas”. Además, destacaron que Argentina es “uno de los primeros países en aprobar Sputnik V y con quien hemos establecido una solida alianza”, con el fin de explicar que seguirá recibiendo la vacuna pero en un tiempo más espaciado.

En diciembre Bolivia acordó con Rusia la compra de 5.200.000 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Cuando Arce hizo el anuncio del acuerdo le agradeció a Argentina y México por haber facilitado las gestiones. Bolivia también sufrirá los problemas de demora que afectan a la Argentina. Durante su visita oficial a Chile, que concluyó en la tarde del miércoles, Fernández fue enfático en remarcar que su voluntad es colaborar para la provisión de vacunas en Sudamérica. Resaltó la necesidad de trabajar en conjunto en un año que seguirá marcado por la pandemia y por el plan de vacunación. “Hay que trabajar en conjunto por otros países de América Latina que están con un problema con las vacunas y podemos ayudar a conseguirlas”, explicó.

El presidente argentino hizo alusión a la demora en la entrega de las vacunas rusas. Consultado, durante una conferencia de prensa, sobre el motivo por el que Argentina se había inclinado por comprar la Sputnik V, respondió que “Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik, lo que ocurrió fue que la vacuna rusa Sputnik fue la primera que tuvo disponible Argentina”.

“Lo que hizo Argentina fue poner fichas en todos los lugares en donde se hicieran vacunas”, precisó el jefe de Estado argentino, al tiempo que resaltó que lo hicieron “convencidos que cualquier vacuna iba a ser una vacuna saludable, porque los que la estaban desarrollando son organizaciones, en términos científicos, de primera magnitud”.