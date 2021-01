Advertencia del Banco de Corrientes para prevenir estafas

La entidad provincial crediticia llamó a los usuarios del sistema a prevenir fraudes con llamadas y supuestas ofertas seductoras. El Banco de Corrientes emitió una advertencia con recomendaciones y medidas para evitar estafas. La entidad llamó a los usuarios del sistema bancario a “prevenir hechos de fraude“, con diversas medidas de prevención a tener en cuenta a la hora de operar o ser abordado por ofrecimientos o supuestos agentes de organismos públicos o crediticios.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

-No compartas tus datos personales, claves, y/o datos bancarios y no accedas a ser guiado por teléfono en un cajero automático.

-El BanCo nunca te solicitará tus claves, datos de tarjetas y/o cuentas, por ningún canal de atención.

-No completes con datos personales o bancarios formularios o links enviados por WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

No caigas en estafas virtuales, evita situaciones como estas:

1. Ofrecimiento de préstamos en redes sociales: Existen páginas no oficiales en redes sociales con logotipo del Banco donde los delincuentes tratan de engañar al cliente informando otorgamientos de préstamos y obteniendo por medio de chats privados información del cliente y de su cuenta. Una vez convencido al cliente, los delincuentes hacen concurrir a las personas a los cajeros automáticos para obtener las claves de home banking y así concretar el delito.

2. Llamadas de asesores de entidades públicas: Supuestos funcionarios de entidades oficiales que se comunican por teléfono informando la obtención de algún beneficio y, para ello, solicitan datos de tarjetas o cuenta a las personas en contacto.

3. Ventas por internet: Aparentes transferencias mal realizadas en la venta de algún producto por internet, donde se le informa a la persona que deberán realizar la devolución de una transferencia mal realizada (que no sucedió) y para ello solicitan datos de la cuenta, del Home Banking o de las tarjetas.

4. Llamadas de funcionarios de empresas de tarjeta de credito: Supuestos funcionarios informando el vencimiento de la tarjeta que el cliente posee y el envío de una nueva, solicitando al cliente los datos de la misma.

Si la comunicación verdaderamente es del Banco, en ningún momento se le pedirá datos personales al cliente, ni claves, como así tampoco datos de sus cuentas.

“Ante cualquier duda comuníquense con el Contact Center del Banco de lunes a viernes de 7 a 18hs – 0800-444-0160”, solicitaron desde el Banco.