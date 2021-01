A mi hijo lo mataron a golpes

El crudo relato de la madre del joven asesinado en la Unidad 6. Laura Silvero, es la mamá de Exequiel, el joven de 20 años que murió ayer tras los incidentes en la Unidad Penal Nº6. “Mi hijo estaba amenazado por el director de la unidad penal“, denunció muy segura de sus dichos. Exequiel García tenía 20 años y estaba alojado en la Unidad Penal de San Cayetano por una causa de supuesto robo. En un confuso episodio -investigado por la justicia- el chico terminó muerto en un enfrentamiento con los penitenciarios. Las primeras hipótesis apuntan a un grupo de ocho agentes penitenciarios como los responsables de la muerte.

El reo terminó falleciendo durante la tarde del miércoles en el Hospital Escuela donde llegó tras recibir una feroz agresión.

Su mamá, Laura Silvero, dijo desde radio Dos que “ayer fui a llevarle unas cosas que me había pedido por teléfono y en el penal me recibieron como si nada; para ese entonces mi hijo ya estaba muerto y no me dijeron nada“. En medio del gran dolor, Laura detalló “ayer a la mañana pude hablar por teléfono con él y hasta ese momento estaba todo bien”.

“La última vez que lo vi fue el 25 de diciembre, se quejaba del trató de los celadores, el abogado había realizado varias denuncias que están en fiscalía y tomaban represalias porque reclamaba su derecho”. El director de la unidad lo amenazaba, le hizo firmar un papel donde admitía que él había lastimado a un celador. Estaba amenazado por el director de la unidad, entonces tuvo que firmar ese papel, me decía que el solo quería que le dejaran de pegar por eso firmo ese papel”, insistió. “Le sacaban su celular, le sacaron un equipito de música que yo le había llevado, le sacaban todo lo que yo le llevaba”.

RELACION CON LOS DETENIDOS

“Tenía compañeros pero una vez tuvo inconvenientes con otro chico y por eso pedí su resguardo físico. Le hicieron daño físico y psicológicamente”.

Consultada sobre problemas de consumo respondió que “tenía problemas, consumía pastillas pero se encontraba en tratamiento” y denunció que “en las visitas se veía que los celadores vendían estupefacientes. A la mañana yo había mantenido una charla con él, me había pedido una tarta que a él le gustaba mucho”.

“Al regresar a mi casa, se acercaron varios uniformados a informarme que mi hijo había muerto” pero, según relata la mujer, “los penitenciarios no sabían qué pasó”.

“Después vinieron y me contaron que mi hijo había fallecido que no sabían que había pasado. Ellos lo mataron a golpes, entraron a su celda”, aseguró. “Ahora voy a ir a la morgue porque le están haciendo la autopsia, le pegaron en la cabeza“.

Sobre porque había terminado preso, comentó que “Héctor había ido en septiembre del año pasado, a una fiesta por el Día del Estudiante y un conocido se ofreció para acercarle hasta su casa en motocicleta; en el camino tuvieron un accidente y resultó que la moto donde se trasladaban era robada”. La mujer indicó que su hijo estaba solo en su celda y “durante tres meses no lo dejaron salir a ningún lado”.

NO SE OLVIDEN DE KEVIN

En menos de un año, este es el segundo asesinato que ocurre dentro de una unidad carcelaria de Corrientes. El 21 de abril del 2020, Kevin Candia murió acribillado como consecuencia de un motín en la Unidad Penal Nº 1 de avenida Tres de Abril. Desde entonces, los familiares de Candia reclaman justicia, pero los encargados de la investigación nunca encontraron a los responsables del crimen.

¿Pasará lo mismo con Exequiel alias Manchita? Solo la Justica tiene respuesta a estas preguntas. Ahora, tenemos a otra madre preguntándose: “¿por qué le hicieron eso a mi hijo?”.