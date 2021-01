8 de enero: en el Gaucho Gil solo quedaron los loros (Video)

En la zona del Gaucho Gil, sobre la ruta nacional 123, a escasos kilómetros de Mercedes, se viven unos días atípicos de cara a la celebración del Gaucho de los Milagros. El predio acostumbrado a recibir a varios centenares de miles de peregrinos y demostraciones de fe de todo tipo, esta vez producto de la Pandemia, está cerrado para toda actividad de cualquier tipo. Solo se puede pasar “velozmente” por la zona, quizás para tirar al aire algún deseo, algún agradecimiento, algún bocinazo y nada más. Toda la semana el sector del Gaucho Colorado inmolado por los desposeídos, está vallado por la policía correntina, para impedir manifestaciones multitudinarias en el marco de la pandemia del coronavirus. Por estos días el Departamento Mercedes no es igual a otros años.

DIEGO CARAM

Sobre las celebraciones del 8 de enero, el intendente de Mercedes destacó que “el operativo marcha bien, en el santuario solo hay policías y gendarmes, no puede estar nadie más. Así lo habíamos acordado hace un mes considerando el gran número de personas que se concentra y lo contagioso del Covid-19”. Diego Caram agregó que “entre todos, tomamos esta determinación para preservar la salud pública así que, por favor, no vengan porque no van a llegar, esto está organizado para que así sea”, recalcó. Respecto del encuentro de hoy con Gustavo Valdés, Diego Caram explicó que “nos reuniremos con el gobernador vi Zoom, será una réplica de la que mantuvo con el presidente Alberto Fernández y, seguramente, hablaremos de tomar medidas en esta coyuntura del avance del coronavirus”.