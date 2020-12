Vacunación C19: González García estará mañana en Corrientes

Este viernes visitará Corrientes el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, adelanto que mañana estará el titular de la cartera nacional del área. “Faltan definiciones de su visita, pero estimamos tener detalles respecto a la instrumentación de la vacunación contra el coronavirus en todo el país”, dijo. Durante la inauguración de una sala de salud en el barrio Santa Marta, el doctor Cardozo anticipó que esta visita responder a cómo se implementaría la vacunación contra el coronavirus en Corrientes. “Estamos a la expectativa de cómo se harán los procedimientos; el propio gobernador me informó que cuanto antes podemos acceder a las dosis; nosotros en tanto ya estamos trabajando en toda la logística para instrumentar”, dijo. “Con la visita del ministro de la Nación tendremos más precisiones”, agregó. Respecto a cómo se harán los operativos en Corrientes expresó que “todo depende qué tipo de vacuna no es lo mismo -70 grados que –18 grados”, precisó; en referencia a la temperatura a utilizar para el mantenimiento adecuado del producto. “En principio, necesitaríamos unas 600 mil dosis si son dos las que debe aplicarse”, manifestó. “Todavía no está bien definido cual es el primer núcleo a vacunar. En particular, creo que debemos reforzare los equipos que en principio estarán integrados por personal de salud que ya viene realizando dicha tarea”, aseveró Cardozo.

Sobre los datos de hoy analizó que “tuvimos un pequeño descenso de casos. Hay que mantener la curva aplanada. Siempre trabajamos para evitar que la curva ascienda demasiado”.

Al referirse a la inauguración de hoy, Cardozo destacó que “es trascendente, porque viene a reforzar el sistema de atención primaria en la ciudad”.