Vacuna rusa: Alberto Fernández se quejó por menciones despectivas

Apreciaciones despectivas sobre la Sputnik V. A dos días del inicio de la campaña de vacunación con las 300.000 dosis del laboratorio Gamaleya, el Presidente planteó que no se puede poner en discusión la seriedad de los laboratorios. A 48 horas del inicio de la campaña masiva de vacunación en Argentina, el presidente Alberto Fernández, criticó esta mañana las menciones despectivas sobre la vacuna Sptunik V y remarcó que los laboratorios que producen en este momento “son de primer nivel”.

“A la vacuna de Pfizer no le dicen la vacuna norteamericana, a la de AstraZeneca no le dicen la inglesa, pero a la de Gamaleya le dicen la rusa con todo el condimento despectivo que quieren ponerle a un instituto que tiene varios premios Nobel en la historia”, señaló el presidente en declaraciones a radio 10.