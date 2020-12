Una azafata correntina en el avión que trajo las vacunas contra el C19 (Video)

Una azafata correntina formó parte del avión que trajo las vacunas contra el Covid-19. Mónica Herreros forma parte de Aerolíneas Argentinas hace 40 años. Su emoción al bajar del avión se viralizó en las últimas horas. “Estoy con los sentimientos a flor de piel“, enfatizó. Hace 40 años, cuando Mónica Herreros partió de Corrientes con el sueño de ser azafata no se imaginaba que iba a ser parte de uno de los vuelos más significativos de Aerolíneas Argentinas: integró la tripulación que viajó a Rusia para traer las primeras 300 mil vacunas contra el coronavirus. “Estoy con los sentimientos a flor de piel”, remarca a pocas horas de haberse bajada de ese avión que “trajo la esperanza para todos los argentinos”. La historia de Herreros se viralizó las últimas horas cuando aterrizó el avión en el aeropuerto de Ezeiza y ella no pudo contener la emoción.

“Cuando aterrizó el avión, miré donde estaba parada: estaba arriba de la esperanza de los argentinos, más en estos momentos que todos perdimos algún ser querido por esta pandemia”, afirmó la azafata con 40 años de trayectoria. Y agrega: “Es lo más importante que me pasó a mi carrera, es una emoción que me va a durar toda la vida”.

Herreros comentó que pudo conversar con el presidente Alberto Fernández, mediante una entrevista que brindó a un medio de Buenos Aires. “Nos cruzaron al aire y el Presidente nos dedicó su tiempo y nos agradeció por traer las vacunas, que son una esperanza para todos”, remarcó. La trabajadora de Aerolíneas Argentinas recordó que el viaje a Rusia duró 15 horas 30 minutos y cuando llegaron estuvieron en el país solamente por 4 horas, el tiempo que tardó la carga de las 300 mil dosis.

VIDA EN CORRIENTES

Nació en la capital correntina y vivió en el barrio Berón de Astrada. Desde chica supo que su sueño era volar y partió hace 40 años hacia Buenos Aires. “Salí de Camba Punta (hoy aeropuerto Gobernador Fernando Piragine Niveyro) con muchas emociones e ilusiones que es con las mismas ilusiones con la que realicé este viaje a Rusia”, sostiene. Para Mónica no fue sencillo dejar Corrientes. “En ese momento era muy difícil dejar tu provincia, tu idiosincrasia”, dice, pero siempre supo que ella quería volar y al poco tiempo comenzó a trabajar en la línea de bandera.

Está casada con un piloto de Aerolíneas y solo realiza vuelos internacionales, sin embargo, no puede dejar de recordar que uno de sus primeros viajes los hizo a Corrientes: “Eso fue muy especial para mí, toda mi familia me estaba esperando en Cambá Punta”, menciona.

