Medicamento eliminaría transmisión del COVID 19 en 24 horas

Un medicamento antiviral, MK-4482/EIDD-2801 o molnupiravir, es capaz de eliminar por completo la transmisión del coronavirus en 24 horas, según una investigación realizada por científicos del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos.

“Esta es la primera demostración de un fármaco disponible por vía oral que logra bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2, por lo que podría cambiar las reglas del juego”, señaló el Doctor Richard Plemper, profesor universitario distinguido en el estado de Georgia y líder del grupo que llevó adelante la investigación, según consigna el sitio Science Daily.

Si el tratamiento se inicia a tiempo, los infectados podrían obtener grandes beneficios para ellos y el resto de la sociedad. Por un lado, detener el progreso de los pacientes a una enfermedad más grave que complique su salud, al tiempo que podría hacer más corto el período de infección y, de esa manera, aliviar el costo emocional y socioeconómico del aislamiento prolongado del paciente. Así, los brotes locales podrían evitarse.

“Observamos desde el principio que MK-4482 / EIDD-2801 tiene una actividad de amplio espectro contra los virus de ARN respiratorios y que el tratamiento oral de los animales infectados con el fármaco reduce la cantidad de partículas virales diseminadas en varios órdenes de magnitud, reduciendo drásticamente la transmisión”, señaló Plemper. “Estas propiedades hicieron de MK-4482 / EIDD / 2801 un poderoso candidato para el control farmacológico de la enfermedad de COVID-19”, añadió.

El molnupiravir es un medicamento antiviral desarrollado en la Universidad de Emory, en Atlanta, por su compañía de innovación de medicamentos, Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE), que fue licenciada por Ridgeback Biotherapeutics, que se asoció con Merck & Co. Originalmente estaba destinado a tratar la gripe y evita que el virus haga copias de sí mismo creando errores durante la replicación del ARN viral.

En el estudio publicado en la revista científica Nature Microbiology, el equipo de Plemper reutilizó MK-4482 / EIDD-2801 contra el SARS-CoV-2 y usó un modelo de hurón para probar el efecto del fármaco para detener la propagación del coronavirus.

“Creemos que los hurones son un modelo de transmisión relevante porque propagan fácilmente el SARS-CoV-2, pero en su mayoría no desarrollan una enfermedad grave, que se parece mucho a la propagación del SARS-CoV-2 en adultos jóvenes”, aseguró el Doctor Robert Cox, becario postdoctoral en el grupo Plemper y coautor principal del estudio, de acuerdo a Science Daily.

“Cuando compartimos a los infectados y luego tratamos a los animales de origen con hurones de contacto no tratados en la misma jaula, ninguno de los contactos se infectó”, manifestó Josef Wolf, estudiante de doctorado en el laboratorio de Plemper y coautor principal del estudio. En comparación, todos los contactos de los hurones de origen que habían recibido placebo se infectaron.

Si estos datos basados en hurones se traducen en humanos, los pacientes con COVID-19 tratados con el medicamento podrían volverse no infecciosos dentro de las 24 horas posteriores al inicio del tratamiento.

MK-4482 / EIDD-2801 se encuentra en ensayos clínicos avanzados de fase II / III en los que se está probando en tres dosis diferentes cada 12 horas durante cinco días en pacientes con COVID-19.

El molnupiravir (códigos de desarrollo MK-4482 y EIDD-2801) es un fármaco antiviral experimental que es activo por vía oral (se puede tomar por vía oral) y fue desarrollado para el tratamiento de la influenza . Es un profármaco del derivado nucleósido sintético N4-hidroxicitidina, y ejerce su acción antiviral mediante la introducción de errores de copia durante la replicación del ARN viral. También se ha demostrado actividad contra los coronavirus, incluidos el SARS , el MERS y el SARS-CoV-2.

El fármaco fue desarrollado en la Universidad de Emory por la empresa de innovación farmacéutica de la universidad, Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Luego fue adquirida por la empresa Ridgeback Biotherapeutics, con sede en Miami, que más tarde se asoció con Merck & Co. para desarrollar aún más el medicamento.

CONTROVERSIA DE SEGURIDAD

En abril de 2020, una denuncia de irregularidades presentada por el exjefe de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE. UU. (BARDA) Rick Bright reveló preocupaciones sobre la provisión de fondos para el desarrollo posterior de molnupiravir debido a medicamentos similares que tienen propiedades mutagénicas (que producen defectos de nacimiento). Una empresa anterior, Pharmasset, que había investigado el principio activo de la droga, la había abandonado. George Painter, director ejecutivo de DRIVE, negó estas afirmaciones, y señaló que se habían realizado estudios de toxicidad del molnupiravir y se habían proporcionado datos a los reguladores de EE. UU. y el Reino Unido, quienes permitieron que los estudios de seguridad en humanos avanzaran en la primavera de 2020. También en esta vez, DRIVE y Ridgeback Biotherapeutics declararon que planeaban futuros estudios de seguridad en animales.

COVID-19

Después de que se descubrió que era activo contra el SARS-CoV-2 en marzo de 2020, el molnupiravir se probó en un estudio humano preliminar para determinar la “seguridad, tolerabilidad y farmacocinética” en voluntarios sanos en el Reino Unido y los EE. UU. [6] En junio de 2020, Ridgeback Biotherapeutics anunció que pasaría a ensayos de Fase II para probar la eficacia del fármaco como tratamiento para COVID-19. En julio se estaban llevando a cabo dos ensayos de un pequeño número de pacientes hospitalizados y no hospitalizados en los EE. UU. Y el Reino Unido. A fines de julio de 2020, y sin publicar aún ningún dato médico, Merck, que se había asociado con Ridgeback Biotherapeutics para desarrollar el fármaco, anunció su intención de trasladar el molnupiravir a ensayos de última etapa a partir de septiembre de 2020. [El 19 de octubre de 2020, Merck inició un ensayo de un año de fase 2/3 centrado en pacientes hospitalizados.

Molnupiravir

Datos clinicos

Otros nombres

MK-4482, EIDD-2801

Estatus legal

EE.UU . : Droga en investigación

Identificadores

Nombre IUPAC

((2 R , 3 S , 4 R , 5 R ) -3,4-dihidroxi-5- (4- (hidroxiimino) -2-oxo-3,4-dihidropirimidin-1 ( 2H ) -il) tetrahidrofurano- 2-il) metil isobutirato

Número CAS

2349386-89-4

PubChem CID

145996610

UNII

YA84KI1VEW

Datos químicos y físicos

Fórmula

C 13 H 19 N 3 O 7

Masa molar

329,31 g · mol −1

Modelo 3D (JSmol)