Sputnik V: No es recomendable para mayores de 60 años

Vladimir Putin no se aplicará la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus: “No es recomendable para mayores de 60 años“, sentenció. “Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad, y las vacunas aún no han llegado a personas como yo”, dijo Putin de 68 años. El presidente de Rusia, afirmó este jueves que todavía no se aplicó la vacuna contra el coronavirus Sputnik V porque “no es recomendable para mayores de 60 años” pero igual remarcó que la vacuna “es confiable y segura”.

“Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad, y las vacunas aún no han llegado a personas como yo”, dijo Putin de 68 años, según publica el sitio en español de la CNN.

“Soy un ciudadano respetuoso de la ley en ese asunto, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas y hasta ahora no la he tomado. Pero lo haré tan pronto como sea posible”, agregó el presidente ruso. La descripción de la Sputnik-V, según publica la CNN, se recomienda a personas entre 18 y 60 años y no se aconseja su uso a personas con una serie de enfermedades crónicas y afecciones.

“Creo que es necesario tener una vacunación masiva, los especialistas de todo el mundo dicen que la vacunación masiva es una de las pocas formas de superar esta pandemia, debería crear inmunidad en la población”, explicó Putin. El presidente Alberto Fernández anunció la compra de 10 millones de dosis de la vacuna rusa y que los primeros en aplicársela serían los grupos de riesgo.