Sobrino de un Intendente: ¿Liberan a un violador por parentesco político?

Polémica en Santa Rosa. La justicia decidió liberar a un joven de 25 años, quien el 20 de septiembre último violó a una chica de 18 años. El muchacho es el sobrino del intendente de la localidad, Pedro José Maidana. El juez Alberto Ríos tomó la decisión de quitarle el régimen de prisión preventiva, más allá de las pruebas. Llama poderosamente la atención que el fiscal Daniel Lezcano no se opuso a la excarcelación del involucrado, identificado como Brian Antonio Quiróz. Hay indignación en los vecinos por la liberación. Extrañamente el acusado, quien carecería de ingresos económicos por no tener trabajo registrado, muestra un buen estándar de vida. Su familia directa no le aporta dinero, aunque posee costosísimas motos y cuatriciclos. También se lo observó en su momento utilizando vehículos del municipio. Actualmente se aloja en un departamento en Corrientes, propiedad del intendente Maidana. Mientras estuvo encarcelado por violación, fue un preso VIP. Tenía computadora y celulares, hasta recibió las llamadas vistas higiénicas de mujeres, según aportaron familiares de la joven violada.