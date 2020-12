Sin varios históricos Boca Unidos recibe a Belgrano

Por la reválida del torneo Federal A, sin varios históricos de arranque, Boca Unidos está listo para recibir a Sportivo Belgrano de Córdoba. El DT aurirrojo alistó un once del cual quedaron al margen jugadores como Baroni, Ricardone y Núñez. Este sábado recibe a Sportivo. Boca Unidos ingresó en la cuenta regresiva antes de su restreno en el Torneo Federal A, competencia que lo tendrá en la pelea por el Ascenso Nº2 en la Zona Norte, luego de una “reestructuración” del certamen tras el largo parate por la pandemia de coronavirus.

El elenco correntino se presentará mañana en condición de local en el estadio “Leoncio Benítez”, a partir de las 17:00 recibiendo a Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba), en uno de los dos cotejos programados del grupo.

Con vistas a este compromiso, la semana del plantel aurirrojo tuvo mucho que ver con el quehacer futbolístico y con pruebas realizadas por el entrenador, Claudio Marini, que terminaron con la sorpresa de un equipo que no incluye a varios jugadores de los denominados históricos.

Si bien la formación no fue confirmada, el segundo ensayo semanal concretado en la víspera dejó ver un once inicial en el que no figuraban jugadores de la talla de Leonardo Baroni, Rolando Ricardone o Cristian Núñez.

El entrenador varió con respecto a las pruebas que había realizado en el cierre de la semana pasada, e incluso en el único amistoso disputado en este receso ante Chaco For Ever, cuando armó equipos iniciales en los que incluía a los mencionados jugadores.

Lo cierto es que ayer, en una prueba futbolística realizada en el predio del Barrio 17 de Agosto en horario matinal, Marini alistó un equipo que se conformó con Cristian Martínez en el arco; una línea defensiva que tuvo por derecha a Nicolás Monje, en la dupla central a Ariel Morales y Franco Lazzaroni, y la banda izquierda cubierta por Alejandro Leani. El medio campo se paró con Gabriel Ramírez en el carril derecho, Diego Sánchez Paredes en función de “cinco” y Ramiro Schweizer haciendo la banda izquierda; el tridente ofensivo finalmente incluyó a Antonio Medina, Gonzalo Ríos y Germán Herrera.

Esos serían los nombres elegidos por el entrenador Marini para la reanudación de un torneo en el que el objetivo es claro: luchar por el ascenso.

Hoy el plantel de Boca Unidos cerrará la semana de trabajo con una práctica matinal en su predio deportivo, oportunidad que el técnico dará la nómina de jugadores que quedarán concentrados para el cotejo sabatino ante Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba).