La fotógrafa que descubrió al ciervo atado sentenció que “si no lo rescatábamos, se moría“. El animal, monumento natural en Corrientes, fue llevado al Centro de Conservación Aguará. Denuncian que pretendían hacer “mascotismo” con el ejemplar, así como con las crías de carpincho halladas en un chiquero del municipio de Mburucuyá. Alrededor de las 9 de la mañana del jueves, “recibí un llamado diciendo que, en un espacio público, administrado por el municipio de Mburucuyá, había una cría de ciervo de los pantanos atada con una soga a un árbol, al lado de una especie de corral”, comentó Irma Gamarra, fotógrafa de vida silvestre que vive en Mburucuyá.

“Alrededor de las 9:15 llamamos a Parques Nacionales para ponerlos en conocimiento. A las 10:30 me salió un viaje a Concepción, pasé por el Paso Aguirre, lugar del hecho, voy con la cámara y constato que efectivamente se encontraba un ciervito en estado de agonía. Estuvo 48 horas atado ahí del cuello y del lomo”, relató.

“En el lugar no encontré a Parques Nacionales. Desconozco si estuvieron antes o no fueron. No encontré a la policía. Me bajé e hice fotos. En el lugar hay una casa restaurada y la persona que estaba me dice que no podía tomar fotos”, agregó. “El lugareño me dijo que el intendente le había pedido que lo tenga así y que yo no podía hacer nada. Me contacté con el Comité Iberá, quienes a su vez llamaron al director del Centro de Rescate Aguará. Ellos no sabían nada, no tenían idea lo que pasaba con el ciervito, especie protegida, monumento natural y en peligro de extinción”, detalló.

“Me pidieron del Centro Aguará que vaya a la policía y me dijeron que mandaban el equipo de rescate. Luego de esto, me doy cuenta que al lado del ciervo había una especie de chiquero. Me acerqué a mirar y había seis o siete carpinchos, crías, sobre un suelo desnudo, en un estado lamentable”, agregó la fotógrafa.

“La policía fue hasta el lugar, vieron lo que pasaba y se fueron. Yo me quedé ahí con la persona con la que estaba, esperando que llegue el rescate, bajo amenazas de la persona que estaba cuidando el chiquero”, indicó. “El intendente luego se comunicó conmigo, me dijo que quieren hacer una especie de lugar de turismo con animales, para que la gente se saque fotos. Que el ciervo apareció y ellos lo rescataron. Esa no es la manera, el estado del ciervito era lamentable. Lo rescatamos nosotros. Si no llamábamos al Centro Aguará, se moría. Querían hacer mascotismo con los animales, que estén ahí para que se pueda acercar la gente”, cerró Gamarra.