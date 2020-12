Senado: la oposición rechazará el Presupuesto 2021 ‘seriamente’

El senador Rubén Bassi del Frente de Todos adelantó que no acompañarán los números provinciales si no se remite las Cuentas de Inversión 2019 y aseguró que “tomaríamos una postura similar a la de los diputados, pero trabajaríamos con seriedad”. Ante el tratamiento en la Cámara de Senadores del Presupuesto Provincial el próximo martes, tras su ingreso en la sesión de este jueves, el legislador Rubén Bassi del Frente de Todos indicó que se acompañará el proyecto si el Gobierno Provincial remite las Cuentas de Inversión. “De lo contrario tomaríamos una postura similar a los diputados de nuestro bloque, pero no tenemos la intención de hacer algún circo, la idea es trabajar con seriedad”, manifestó.

Ante los plazos legislativos establecidos para la sesión extraordinaria que hasta el momento se extiende hasta el 28 de diciembre, el senador Rubén Bassi del Frente de Todos sobre el tratamiento del presupuesto provincial 2021 que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados señaló que “este jueves 17 vamos a sesionar e ingresará el Presupuesto y el martes 22 que no es un día normal vamos a tratar el presupuesto”.

En cuanto al acompañamiento al proyecto remitido por el Ejecutivo Provincial, consideró que “todavía no tenemos definido qué postura vamos a adoptar, vamos a ver si el Gobierno cede algunas cuestiones. Si lo hace acompañaremos, de lo contrario no”.

“Nosotros queremos que nos remitan las Cuentas de Inversión 2019, porque sin eso no se puede ni leer el presupuesto”. Y dada la retirada del Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados al momento de tratar el presupuesto y considerando que el pedido se repetirá en el Senado, consultado sobre la posibilidad de repetir la misma acción que sus pares de la Cámara Baja insistió que “tomaríamos una postura parecida, pero no la misma; la misma en el sentido de no acompañar no de levantarnos e irnos, no tenemos la intención de hacer algún circo, la idea es trabajar con seriedad, ver si podemos acordar algunas cosas, o de lo contrario no vamos a acompañar”.

Los legisladores del Frente de Todos no participaron en la Asamblea Legislativa que habilitó el período extraordinario como primer signo de rechazo al presupuesto. Para luego nuevamente mantenerse ausente en el primer encuentro de la Cámara de Diputados y retirarse al tratar los números provinciales, ya que consideraron una falta de responsabilidad acompañar el tratamiento dada la carencia de las Cuentas de Inversión 2019, que ahora también reclaman sus pares del Senado, además de la ejecución presupuestaria 2020, dado que el presupuesto original se modificó como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El presupuesto provincial 2021 estima que el total de gastos corrientes será de $137.999.407.808 e implica erogaciones Corrientes $111.140.414.412; erogaciones de Capital: $23.580.864.327 y aplicaciones financieras por $3.278.129.069.

Otros de los expedientes que deberá tratar la Cámara de Senadores es el proyecto de ley que modifica artículos sobre límites en la ley de creación del Municipio El Sombrero, que fue aprobado con modificaciones en Diputados y volvió a la Cámara Alta para su sanción.

Se debe tener presente que todavía resta el tratamiento del Pacto Fiscal en la Legislatura que implica una ampliación del temario original presentado para las sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo Provincial. En este orden se debe señalar que de acuerdo a algunas fuentes legislativas también ingresaría un proyecto para la creación de un laboratorio de investigación sobre el uso del Cannabis Medicinal, en el marco del convenio de cooperación técnica y científica sobre Cannabis Medicinal que el gobernador Valdés firmó con su par de Jujuy, Gerardo Morales.

“Corrientes se basará en la experiencia jujeña para producir Cannabis Medicinal porque representa una posibilidad de mejora tanto para la salud como para el desarrollo socioeconómico. Nos une la vocación por avanzar en mejoras para nuestra gente, ¡y la cooperación es el camino!”, había manifestado el gobernador correntino tras su participación en la inauguración del Laboratorio de Cannabis Medicinal en Jujuy. En referencia a este tema, desde la Legislatura informaron que el expediente podría esperar hasta el año que viene.