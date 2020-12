Se pinchó San Martín

Sufrió su tercera derrota consecutiva. Los dirigidos por Diego Vadell no tuvieron firmeza, ni decisión para ganar el encuentro al último equipo de la tabla; Bahía Básket, y cayeron 90 a 88 en el último tiro del partido. En el equipo que dirige Laura Cors fue figura Caio Pacheco quien brilló en la ajustada victoria de Bahía Basket sobre San Martín, siendo figura con 27 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, anotando inclusive el triple ganador que selló el 90-88 final. En el Rojinegro, no fueron suficientes los 20 tantos de Acevedo.

El partido que iban a disputar San Martín y Bahía iba a ser favorable para los Correntinos que, hasta el momento, venían con un récord de 9-2. Esto se podía pensar más aun cuando el primer cuarto salió 25-15 favorable al rojo, aprovechando las ocho pérdidas de su rival y dañando por todos lados de la cancha.

Con ese ritmo característico que presentan sus jóvenes en todos los partidos, Bahía Basket emparejó el cotejo en el segundo parcial en el cual bajaron los errores no forzados y anotaron al contrataque, una especialidad de la casa. Al entretiempo, el marcador mostraba un 44-44.

Los de Diego Vadell aprovecharon la experiencia y empezaron a jugar más con el poste bajo, lugar en el cual sacaban ventaja física. 27 puntos son los que anotaron en el cuarto y no hubo una clara figura, sino que todo el equipo se hizo presente para el 71-62 parcial.

Con Federico Elias y Caio Pacheco repartiéndose el goleo, Bahía Basket empató en 80 y estaba todo abierto. Gastón García acertó desde la línea de tres a falta de 41 segundos, Lugarini hizo lo propio en la siguiente ofensiva y luego de una gran defensa que terminó con pérdida por 24 segundos, el brasileño Pacheco anotó un triple sobre la bocina y los bahienses ganaron 90-88.