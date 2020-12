Se inauguran las sesiones extraordinarias

Mañana el ministro de Hacienda (Riavas Piasentini) va a la Legislatura. La Asamblea Legislativa se realizará desde las 11:00 de hoy y en sesión tomará estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2021. Los legisladores del Frente de Todos no asistirán, pero estarán durante la exposición del titular de la cartera económica, que se hará mañana a las 9:00 en el mismo recinto. Tras la convocatoria del gobernador a sesiones extraordinarias, a partir de las 11:00 se llevará adelante la Asamblea Legislativa y sesionarán los diputados. Desde el Frente de Todos informaron que no asistirán a la Legislatura pero lo harán mañana en la reunión con el ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini, quien concurrirá a brindar detalles del Presupuesto Provincial 2021.

Debido a la fase 3 que rige en Capital por la pandemia de coronavirus, el Poder Legislativo asegura que se respetan todas las medidas sanitarias vigentes para que a las 11:00 se realice la asamblea que habilita el periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 28 de diciembre e implica la presencia de todos los diputados y senadores provinciales. Cerca del mediodía se realizará la primera sesión extraordinaria de la Cámara Baja, donde tomarán estado parlamentario los temas incluidos por el gobernador Valdés.

En el temario a tratar durante las sesiones extraordinarias se encuentran incluidos el Presupuesto 2021 que prevé un total de gastos corrientes de $137.999.407.808, la creación del Inventario Provincial de Humedales; los límites de El Sombrero y la creación del Municipio de Derqui.

El oficialismo cuenta con los números necesarios para aprobar el Presupuesto 2021. En una ronda de consulta a los legisladores, se confirmó que mañana a las 9:00, se aguarda la visita del ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini, quien brindará detalles sobre las proyecciones del año entrante.

El bloque de Senadores y Diputados del Frente de Todos ratificó la incorporación en el temario de las sesiones extraordinarias los temas de la paridad de género, voto joven y cuentas de inversión 2019. Informaron que, ante la falta de respuesta a su requerimiento, han decidido no concurrir a la Asamblea Legislativa y a las sesiones de apertura del período extraordinario.

“Tanto en paridad de género como en el voto joven, es hora de pasar del discurso a los hechos y aprobemos los expedientes enviados por el propio gobernador, no es tiempo de hablar para la tribuna. Pedimos que rindan cuentas porque, además de mostrar la falta de transparencia, imposibilita analizar el proyecto de Presupuesto Provincial 2021, ya que no se puede determinar si están previstos temas centrales como: contratación de los trabajadores de la salud precarizados, cuál es la pauta salarial para los trabajadores del estado, inversión en infraestructura educativa para la vuelta a clases en el marco de la nueva normalidad, normalización de los servicios del Ioscor”, según se repasa en el comunicado de los legisladores del Frente de Todos.

El diputado provincial Félix Pacayut del Frente de Todos sobre la decisión explicó que “no vamos a participar porque no tenemos respuesta”, aclarando que “no obstante vamos a estar el jueves (mañana) en el recinto ya que el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, se hará presente para brindar precisiones sobre el Presupuesto 2021”.

Con relación al encuentro con el ministro de Hacienda comentó que “la convocatoria es para diputados, pero asumo que si los senadores lo solicitan también estarán presentes”. El año pasado Rivas Piasentini expuso los números a todos los legisladores provinciales para avanzar con el tratamiento de la ejecución presupuestaria, modalidad que parecería se repetirá también mañana. El temario en esa oportunidad incluyó el proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una ampliatoria que contempla el Acuerdo de Consenso Fiscal y adhesión al capítulo 10 de la Ley 27.467 del Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno; y el proyecto de ley de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Pública provincial 2020.