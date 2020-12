San Martín espera confiado el retorno de la Liga Nacional

El plantel de San Martín de Corrientes se encuentra en la ciudad de Buenos Aires para la reanudación de la Liga Nacional de Basquetbol. El primer juego luego de la suspensión será en la cancha de Ferro Carril Oeste en Capital Federal, este viernes desde las 19:00 enfrentándose a Olímpico de la Banda. El equipo rojinegro entrenó toda la semana en Corrientes. Antes de la suspensión momentánea de la competencia se confirmaron dos casos de COVID 19 en su delegación, Franco Alorda (jugador) y Ariel Checenelli (AT) se quedaron en Buenos Aires para cumplir con el aislamiento. Una vez de alta, Checenelli regreso a Corrientes para sumarse a los trabajos.

El jugador Javier Saiz tampoco regresó a la capital correntina, ya que se encontraba afectado a los trabajos para la Selección Argentina que disputó una nueva ventana correspondiente a la clasificación para la AmeriCup 2022. La única baja para el equipo dirigido por Diego Vadell es el jugador Emiliano Basabe, quien los últimos días recibió la confirmación de C19 y deberá esperar el alta para sumarse al equipo. No jugará los dos primeros partidos. Basabe se encuentra en buen estado de salud en su casa y el viernes se realizará un nuevo testeo.

San Martín es el único invicto en la Conferencia Norte de la competencia, ganando los ocho compromisos que disputó hasta el momento. Luego del juego ante Olímpico, el elenco correntino jugará vs Peñarol el domingo desde las 14:00.