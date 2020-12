Salud Pública en Pandemia: 45 casos en el personal del Hospital Vidal

El Coronavirus también está presente en los hospitales: con 45 casos en su personal, el Hospital Vidal aún no tiene resentida la atención. No obstante confirmarse 45 casos positivos por C19 en el personal, el Hospital Vidal garantiza la atención “casi” con normalidad. Lo aseguró el director, Horacio Sotelo. “Implementamos un sistema jerarquizando algunos servicios esenciales”, señaló. “Seguimos trabajando casi con normalidad. No estamos afectados en calidad y en cantidad asistencial”, dijo el doctor Sotelo. “Desde marzo tenemos prevista la modalidad ya teniendo en cuenta lo que pasó con la pandemia; jerarquizamos algunos servicios esenciales para que no nos impacte tanto la pandemia y no se resienta el servicio”, precisó. Sotelo confirmó que “tenemos 45 agentes contagiados”.

“Trabajamos al 110 por ciento, aún con menos personal, pero se implementó una estrategia que nos dio resultado”, insistió Sotelo aclarando que “además no trajimos personal, al contrario: aportamos bioquímicos, médicos y enfermeros al hospital de campaña”.