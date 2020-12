Ruta 5: obreros en alerta por falta de pago

Técnicos de Vialidad en la mira. Preocupación oficial por el cumplimiento de los plazos. Las demoras son evidentes. A las condiciones del clima, se suman los problemas de administración interna de la empresa adjudicataria: los conflictos salariales y los derivados del encarecimiento de la obra en relación a un presupuesto de alto riesgo por una subvaloración inicial manifiesta.

AVANCE LENTO

Las obras en Ruta 5 van a ritmo irregular. A los frenos climáticos se sumaron en los últimos días los parates laborales. En paralelo empiezan a surgir dudas sobre los valores totales para cumplir con la licitación en su totalidad. Empleados de la constructora Hito SA, responsable de la autovía que se construye en Ruta 5, realizaron un paro de actividades por falta de pago. Choferes y obreros de la constructora manifestaron su queja por horas extras de trabajo adeudadas por la compañía. Los primeros conteos hablaban de medio centenar de empleados y de una deuda de 30 mil pesos a cada uno.

No es la primera vez que la empresa afronta conflictos con los empleados. Hace un par de semanas, referentes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) irrumpieron en el obrador y paralizaron las obras por falta de pago de salarios. Tal situación, que es parte de la administración interna de cualquier empresa, tomó estado público debido a que los obreros están trabajando en una obra de licitación estatal muy necesaria a la vez que promocionada por el Gobierno de Corrientes, que además espera tenerla lista antes del mes de octubre de 2021.

Lo que se ve por ahora es que a las demoras propias de la ejecución, se suman las demoras por falta de pago que no se condicen con el estado de cuenta oficial en relación a la licitación. Esto es: antes de empezar, la empresa recibió de Tesorería Provincial más 55 millones de pesos en concepto de “anticipo financiero”, monto que se suma a los cerca de 50 millones recibidos tras la acreditación de un 9% de “avance de obra”.

Toda esta situación encendió luces de alarma, ya que podría estar evidenciando también otro tipo de problemas que involucrarían a los técnicos de Vialidad Provincial, que son los encargados de controlar el cumplimiento exacto del proyecto. Al momento de escribirse esta nota, la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 5 tiene apenas un 9% de ejecución, a dos meses de haber iniciado el plazo de obra. Sin embargo, desde el Gobierno de la Provincia confían en que en los próximos meses repuntará la tarea y así se podrá cumplir con el plazo para la conclusión de la obra en octubre del año que viene. El presidente de la Dirección de Vialidad Provincial, Justo Armando Espíndola, detalló a El Litoral los inconvenientes que por el momento impiden los trabajos en la zona húmeda, pero que podrían acelerarse en el próximo bimestre. “Estos últimos días de lluvias dificultaron bastante las tareas. El yacimiento donde se está trabajando para completar la arteria se inunda, y es un poco complicada la extracción de ese suelo”, justificó.

Anteriormente, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, aseguró a este diario que “hoy esa obra está entre un 8% o 9% de ejecución. Se avanza a un buen ritmo”.

Dijo además que “para nosotros es una obra central, no solo por significar un emblema en la obra pública, sino porque buscamos con ella un acompañamiento del desarrollo demográfico y crecimiento de esa zona”.

DUDAS

Con un plazo de obra de 12 meses que ya empezó a regir en el mes de octubre, y un presupuesto de más de 552 millones de pesos, avanzan con altibajos los trabajos de duplicación de calzada y obras complementarias que buscan modificar para siempre la fluidez, la seguridad y el volumen de carga del tránsito que va y viene, a diario, desde el centro de la ciudad de Corrientes hasta la zona de Laguna Brava.

La autovía de la Ruta 5 pretende transformar el recorrido desde y hacia 9 barrios y hacer de la zona uno de los nuevos tramos comerciales de la expansión de la ciudad. He allí la importancia que le da el Gobierno. Serán más de 5.800 metros en los que se duplicará la calzada para conectar a la rotonda de la Virgen de Itatí con Laguna Brava. En ese trayecto se encuentran los barrios Cremonte, San Ignacio, Samela, Lomas, Parque Cadenas, Sapucay, Ponce, Santa Rita y Dos Curvas.

Todo comenzó al promediar el mes de junio cuando el propio gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto administrativo de apertura de sobres para conocer a la empresa ganadora de la licitación para convertir en autovía a la Ruta Provincial 5.

Al día de hoy la obra ya está siendo ejecutada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la Dirección de Vialidad Provincial, con un presupuesto incluso menor al previsto por el Estado. El presupuesto oficial era de $659.612.675,72 a diciembre de 2019, pero que superaría los 824 millones de pesos en el cálculo proyectado a mayo de 2020. Todos esos millones serían aportados por el Tesoro Provincial. El asunto es que empiezan a verse algunos problemas: la empresa Hito SA, que resultó adjudicada, proyectó la obra en $552.033.226,72, lo que representa un 84% del presupuesto oficial a diciembre de 2019 y sólo un 67% del presupuesto actualizado a mayo de 2020. Lo peor de todo es que con ese dinero, que se le empieza a escurrir en problemas y en inflación, la empresa se comprometió a cumplir con la totalidad de los trabajos que son:

a. Ampliación de la calzada existente a dos manos por carril para vehículos livianos y pesados, más una senda por mano para circulación de ciclomotores y bicicletas.

b. Separación de sentido de circulación con barrera tipo “New Jersey” de hormigón armado, igual a la que ya está instalada en el tramo nuevo de la Ruta 12.

c. Construcción de garitas, dársenas de detención de ómnibus y dársenas de espera y giro.

d. Iluminación central en calzada y en desvíos para retomes.

e. Construcción de nuevas alcantarillas y prolongación de las existentes.

f. Pavimentación de calles laterales que forman los retomes.

g. Semaforización en intersecciones, señalética horizontal y vertical.

h. Ducto de telecomunicaciones subterráneo,

i. Corrimiento de líneas de media tensión LMT de 33 KVA y 13,2 KVA.

Esto último es fundamental, porque más allá de la cuestión vial, se plantea aquí el corrimiento de líneas de media tensión de 33 y 13,2 KVA, que adecuará y mejorará el tendido eléctrico que redundará, a su vez, en una mejora sustancial en la distribución del servicio energético.

Sólo la obra eléctrica, que Polich anunció que comenzaría en febrero, tiene costos actualizados que insumirían al menos la mitad de los 552 millones de pesos que presupuestó la firma Hito para toda la obra.

Técnicos y especialistas pusieron la lupa en el tema ya que desde un primer momento supieron que la oferta de Hito SA era “muy conveniente” para el Estado, a la vez que muy riesgosa. De hecho, Hito SA fue el único de los cinco oferentes que cotizó la totalidad de la obra por debajo de un presupuesto oficial desactualizado. El riesgo empresario, con esos precios, siempre es muy alto, pero no termina allí, pues el riesgo alto en una obra implica casi siempre que la misma no se realice. Tal valoración que surge del comparativo de los cálculos, razón por la cual en ciertos estamentos estatales estudian hoy cómo continuar y en todo caso ver la capacidad de la aseguradora de riesgos que respondería por la empresa ante la eventualidad de que el Estado no pueda sostener esta licitación y en definitiva, opte por rescindirla.

Fuentes del Gobierno dicen que es muy difícil un recálculo, puesto que poner en caja la obra a diciembre de 2020, demandaría por lo menos duplicar el presupuesto que presentó inicialmente la empresa. Hay variantes que podrían zanjar la situación, como por ejemplo que sea el propio Estado el que ejecute las obras energéticas para dejar a la empresa solo con las obras viales, pero ello demanda un ajuste en los papeles que alguien debe firmar. La lupa se posó entonces sobre los técnicos de Vialidad Provincial que están entre su responsabilidad profesional y las demandas políticas del Gobierno.