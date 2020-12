Russo definió los concentrados para jugar ante Racing

Para mañana por Copa Libertadores, contará con Almendra y no estará Wanchope Ábila. Otro jugador que no será de la partida es Gonzalo Maroni, que viene de ser titular en el cotejo con Arsenal por la Copa Diego Maradona de la Liga Profesional de Fútbol, que fue empate 1 a 1 el sábado. El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, definió este martes los concentrados para el duelo del miércoles ante Racing por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la presencia del mediocampista Agustín Almendra y la ausencia del delantero Ramón Ábila; quien no logró recuperarse de la contractura que sufrió contra Talleres de Córdoba, por lo que no será de la partida y en su lugar estará el ex jugador de Vélez Mauro Zárate.

Agustín Almendra, luego de una larga ausencia por mantenerse en conflicto con el club, llegó a un acuerdo con el Consejo de Fútbol y se reincorporará al plantel del “Xeneize” tras someterse a una serie de estudios médicos. Otro que quedó afuera de la nómina fue Gonzalo Maroni, quien venía de ser titular en el cotejo con Arsenal por la Copa Diego Maradona de la Liga Profesional de Fútbol, que fue empate 1 a 1 el sábado.

Los once elegidos por Russo para el encuentro frente a la Academia, este miércoles desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, serían Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo; Edwin Cardona; Carlos Tevez y Sebastián Villa.

La lista la completan Agustín Rossi, Javier García, Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, Diego González, Alan Varela, Aaron Molinas, Gastón Gerzel, Exequiel Zeballos, Mauro Zárate y Franco Soldano. Boca viene de sufrir en los penales para eliminar a Internacional de Porto Alegre, en una serie que se le complicó en La Bombonera, después de haber ganado como visitante.